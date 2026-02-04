Инвестициите на Китай в енергетиката през 2025 г. надхвърлят за първи път 500 млрд. долара, съобщава енергийната агенция НЕА.

Още по темата

Инвестициите в енергийния сектор на Китай отбелязаха "бърз растеж" през 2025 г., като инвестициите в "ключови" проекти надхвърлиха за първи път 3,5 трлн. юана (500 млрд. долара), съобщава енергийният информационен портал International Energy Net, който отразява пресконференция на Националната енергийна администрация (NEA).

Служител на NEA заяви, че инвестициите в "нови бизнес модели" в енергийния преход на Китай са се ускорили, като инвестициите в наземни вятърни паркове са се увеличили с 50% на годишна база, а инвестициите в ключови проекти за съхранение на нова енергия и водород са се "удвоили", добавя агенцията.

Служителят отбеляза, че производството на електроенергия от възобновяеми източници в Китай е надхвърлило общото потребление на електроенергия в ЕС, съобщава базираното в Шанхай издание Paper.

 

 

