Проливни дъждове и наводнения са засегнали 600 000 души в Мозамбик, като 50 души са загинали
Очакват се допълнителни валежи в южната част на страната
Обилните валежи от края на миналия месец предизвикаха мащабни наводнения в Мозамбик, при които най-малко 50 души загинаха, а над 600 000 бяха засегнати, съобщи вчера Координационният център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации (КЦРИС), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
КЦРИС се позова на информация от органите за управление на бедствията в Мозамбик.
Очакват се допълнителни валежи в южната част на странатат.
Около 78 200 души са настанени във временни приюти, а хиляди домове са били разрушени, се посочва в доклада.
Република Южна Африка и Зимбабве също са засегнати от наводнения, като броят на загиналите в Република Южна Африка е достигнал 30 души от края на декември насам, съобщи центърът. В Зимбабве са регистрирани 70 жертви.