149 Снимка: iStock by Getty Images

Проучване, базирано на мониторинг, проведен в рамките на две десетилетия, установи, че видовото богатство около австралийските острови Хърд и Макдоналд се е увеличило, съобщава агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Данните, събирани от края на 90-те години на миналия век чрез ежегодна програма за наблюдение, разкриват, че въпреки променящия се океан, разпространението и изобилието на видове дънни риби са се увеличили в района, според изявление, публикувано от Австралийския университет на Тасмания (UTAS), който ръководи проучването.

"Установихме, че запасите от дънни риби са се увеличили, включително на видове като скат на Итън, сива скална треска и дълбоководен гренадир, които са също от особен интерес за улова", каза морският еколог на UTAS и водещ автор на изследването Джоел Уилямс. "Най-поразително е, че видовото богатство, т.е. броят на видовете, открити в една проба, се е увеличил повече от два пъти", допълва Уилямс, отдавайки резултатите на "премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, защитата на морските резервати и евентуално на предизвиканото от променящия се климат увеличение на океанската продуктивност".

ННН риболовът беше премахнат в началото на този век благодарение на съвместните усилия на австралийското и френското правителство за засилване на наблюдението, а сателитният контрол и други технологии сега помагат за патрулирането на Южния океан, се казва в изявлението, цитирано от Синхуа.

Риболовът в наблюдавания ареал е разчитал на тралене, което е причинявало и значителни щети на местообитанията на дънните риби. От 2003 г. насам индустрията се е насочила към други техники за риболов, което значително е намалило траленето. Тази промяна вероятно е позволила на морското дъно да се възстановят рибните общности, предполагат учените.

Зоната около остров Хърд и островите Макдоналд е гореща точка на биоразнообразие и е характерна с големи популации от тюлени и пингвини, както и уникални дънни риби от ендемични видове, които не се срещат никъде другаде на Земята, поясняват изследователите, призовавайки за непрекъснат мониторинг, за да се разберат екологичните промени в Южния океан.