111 Снимка: iStock by Getty Images

Горещото, сухо и ветровито време, което предшестваше горските пожари, опустошили Чили и Аржентина миналия месец, е станало приблизително три пъти по-вероятно в резултат от причинените от човека климатични промени. Това показва бързо атрибуционно изследване на службата World Weather Attribution (WWA).

През януари разрушителни пожари обхванаха множество райони в Южна Америка. В Чили загинаха 23 души, хиляди бяха принудени да напуснат домовете си, а в Чили и Аржентина изгоряха огромни площи от местни гори и тревни екосистеми. Авторите заключават, че горещите, сухи и ветровити условия, които са довели до "висок риск от пожари", по принцип се очаква да се появяват средно веднъж на пет години, но в свят без климатични промени те биха били "по-редки". Изследването добавя, че при днешния климат интензивността на валежите през "пожарния сезон" в разглежданите зони е с около 20-25% по-ниска, отколкото би била в свят без емисиите, причинени от човешка дейност.

Проф. Фридерике Ото, автор на изследването и професор по климатични науки в Imperial College London, заяви на пресбрифинг: "Уверени сме, че основният двигател на повишения риск от пожари е затоплянето, причинено от човека. Тези тенденции се очаква да продължат и в бъдеще, докато продължаваме да изгаряме изкопаеми горива."

Докладът определя последните пожари в Чили и Аржентина като "едно от най-значимите и разрушителни събития в региона". В периода преди тях и двете държави бяха обхванати от силни горещи вълни и суша.

Авторите анализират две области, едната в централно Чили, а другата в аржентинска Патагония, по границата между Аржентина и Чили. Например в северните Патагонски Анди на Аржентина последният регистриран валеж е бил в средата на ноември 2025 г., според доклада. Посочва се още, че в началото на януари там са отчетени 11 последователни дни с "екстремни максимални температури", което е "вторият най-дълъг топъл период за последните 65 години".

Д-р Хуан Антонио Ривера, изследовател в Аржентинския институт по снежни науки, гляциология и екологични науки, обясни на пресбрифинг на WWA, че тези метеорологични условия са изсушили растителността и са намалили влагата в почвата, така че пожарите са "разполагали с изобилно гориво, за да се поддържат във времето".

В северните Патагонски Анди на Аржентина пожарите започват на 6 януари в Пуерто Патриада и се разпространяват в два национални парка, Лос Алерсес и Лаго Пуело, както и в съседни райони. Те остават активни до първата седмица на февруари.

По данни на изследването огънят е обхванал над 45 000 хектара местни и засадени гори, храсталаци и тревни площи, включително 75% от местните гори в село Епуйен. Според El País са изгорели най-малко 47 жилища. La Nación съобщава, че много семейства са се евакуирали сами, за да предотвратят щети.

В южно-централната част на Чили пожари избухват между 17 и 19 януари и засягат регионите Биобио, Нюбле и Араукания. Те започват близо до град Консепсион, столицата на регион Биобио, където максималните температури достигат 26C. В близкия град Чиян температурите се покачват до 37C. Оттам огънят се разпространява на юг към крайбрежните населени места Пенко-Лиркен и Пунта Пара, в регион Биобио.

Събитието води до 23 загинали, 52 000 разселени и унищожаването на над 1 000 дома в страната, според изследването. Пожарите изгарят над 40 000 хектара гори, като "утрояват площта, опожарена през 2025 г." в мащаб на цялата страна, съобщава La Tercera. В анализа се добавя, че са унищожени над 20 000 хектара неместни горски плантации, включително Монтерейски бор и евкалиптови дървета, а критична инфраструктура е била засегната. Пресъобщение на WWA подчертава, че разширяването на неместните борове и инвазивните видове "е създало силно запалими ландшафти в Чили".

Горските пожари са сложни явления, повлияни от множество фактори, сред които атмосферната влажност, скоростта на вятъра и наличието на гориво. За да оценят влиянието на климатичните промени върху пожарите, авторите използват метеорологичен показател за пожарна опасност, наречен "hot dry windy index" (HDWI), който комбинира максималната температура, относителната влажност и скоростта на вятъра.

Макар че този показател не включва всички елементи, които могат да допринесат за тежки пожари, като промени в земеползването и данни за натрупването на горивен материал, съавторката д-р Клеър Барнс от Imperial College London каза на пресбрифинг, че HDWI е "много добър предиктор за краткосрочни, екстремни, сухи условия, благоприятстващи пожари".

Изследването разглежда две отделни зони. Първата обхваща крайбрежието и предпланинските части на Андите около регионите Нюбле, Биобио и Ла Араукания в централно Чили. Втората е в Патагония и се простира от двете страни на границата между Чили и Аржентина. Тези области са показани на карта, като червените кръгове обозначават пожарите, регистрирани през януари 2026 г., а розовите правоъгълници представят зоните на изследването.

За двете области са избрани различни периоди, за да се отразят "различните продължителности на пиковата пожарна активност, свързана с пожарите във всяка зона". За централночилийската област анализът се фокусира върху двата най-тежки дни по HDWI, 17-18 януари. За Патагония се разглежда най-тежкият петдневен период, 2-6 януари.