Условията за зимен туризъм в планините са нормални, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

По данни на службата в планинските райони има разкъсана облачност, а вятърът на повечето места е слаб. Температурите остават отрицателни, уточниха от ПСС.

От спасителната служба информираха за загинал човек в района на хижа Грънчар в сряда следобед. Причините за смъртта му към момента не са известни.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще има разкъсана, предимно висока облачност, а около и след пладне в масивите в западната половина на страната се очаква развитие и на купеста облачност.

Ще духа умерен, а по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра около 0°.