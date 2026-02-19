ПСС: Добри условия за туризъм, но има опасност от лавини
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето е слънчево със слаб до умерен вятър по високите части на планините. Температурите са от минус 3-4 градуса до минус 10 градуса. Новата снежна покривка е около 20 см.
По високите открити части, където духа вятър, има опасност от измръзване поради ниските температури. Висока е опасността от лавини.