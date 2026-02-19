Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

Времето е слънчево със слаб до умерен вятър по високите части на планините. Температурите са от минус 3-4 градуса до минус 10 градуса. Новата снежна покривка е около 20 см.

По високите открити части, където духа вятър, има опасност от измръзване поради ниските температури. Висока е опасността от лавини.

ИЗБРАНО
Германският канцлер: Войната в Украйна ще продължи до военно или икономическо изтощение Днес
Германският канцлер: Войната в Украйна ще продължи до военно или икономическо изтощение
38583
За първи път български модел дефилира за Calvin Klein Лайф
За първи път български модел дефилира за Calvin Klein
8602
Почина легендарният треньор, който създаде "датския динамит" Корнер
Почина легендарният треньор, който създаде "датския динамит"
20206
До 15% доходност? Какво стои зад P2P моделa на инвестиране и за кого е подходящ Бизнес
До 15% доходност? Какво стои зад P2P моделa на инвестиране и за кого е подходящ
9957
Професор от Оксфорд предупреждава за "ефект Хинденбург" при изкуствения интелект IT
Професор от Оксфорд предупреждава за "ефект Хинденбург" при изкуствения интелект
8394
Звездата от Младежкия театър Кирил Недков за "очарователната мизерия" и голямата сцена Impressio
Звездата от Младежкия театър Кирил Недков за "очарователната мизерия" и голямата сцена
1014
Легендарна парижка пекарна е пред затваряне заради Gen Z Trip
Легендарна парижка пекарна е пред затваряне заради Gen Z
2652
Заситете апетита си за сладко без печене и само с тези 3 съставки Вкусотии
Заситете апетита си за сладко без печене и само с тези 3 съставки
1533
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца Zodiac
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца
2596