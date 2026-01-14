Днес ще имаме малко по-меко време, в сравнение с предните няколко дни, но този период ще бъде кратък.

До края на деня облачността ще бъде значителна, с разкъсвания и намаления преди обед над североизточните райони, а след обяд - временно и на югозапад.

Дневните температури ще са от малко над нулата в Дунавската равнина и на североизток до 7-9 градуса в южните и югозападни райони. Ще бъде почти тихо, а привечер ще се появи слаб вятър от югозапад.

През нощта повече облаци ще има над Северна България. В низините ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури утре ще са от минус 3 до плюс 3 градуса.

През деня облачността ще бъде променлива, на запад временно намаляваща до слънчево време. Ще духа слаб западен вятър, а температурите ще са от 8 до 13-14 градуса, отново малко по-ниски по високите котловини и в Североизточна България. По-късно след обяд и привечер вятърът ще отслабне и ще се преориентира от североизток. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще докара поредица от студени и ледени дни.

Зимата на континента продължава с температури на север и най-вече на североизток и под минус 16 градуса. Най-студената столица ще бъде Киев, а най-топло в Атина, като в гръцката столица температурата ще бъде също 16 градуса, но с положителен знак. В центъра на континента остава мъгливо, с температури около нулата, а по западните му брегове е облачно и по-меко, с валежи от дъжд.

В петък от североизток ще нахлува студен въздух. В началото на деня температурите ще са от около нула в Добруджа и по високите западни полета до 4-5 градуса на юг и югозапад. Ще бъде облачно, с превалявания от сняг, на юг - отначало от дъжд. Температурите около обяд ще са от минус 3 на североизток до все още десетина градуса в крайните южни и югозападни райони.

Валежите в повечето места няма да бъдат значителни, освен на места в източната част на Дунавската равнина, където ще се образува няколкосантиметрова снежна покривка, както и по наветрените части на планините, най-вече Стара планина. Валежите ще спират до полунощ срещу събота почти навсякъде.

В събота ще бъде мразовито, с променлива, често значителна облачност. Минималните температури ще бъдат от минус 9, минус 8 на североизток до около нулата в крайните югозападни райони. На места ще превали слаб сняг, който няма да води до съществено увеличаване на снежната покривка.

Максималните стойности ще са от минус 4 градуса на североизток до около нулата на юг и запад и 3-4 в крайните югозападни райони.

В неделя предстои леден ден, с минимални температури от минус 10 до минус 5 и дневни от минус 7 до минус 2 в повечето места. На места ще прехвърчи слаб сняг, а по-съществени краткотрайни превалявания не са изключени по брега на морето.

В понеделник минималните температури ще са от минус 12 до минус 7 в повечето места, а дневните  - от около минус 6 до минус 1.

Както и през тази седмица, утрото във вторник се очертава най-студеното от предстоящата поредица ледени дни. Минималните температури ще бъдат близки до тези, които имахме и този вторник, но ниските температури ще са почти навсякъде  и ще са предимно от около минус 13 до минус 7 градуса.

Предварителните очаквания на моделите са през деня да започне постепенно омекване на времето и да имаме и места с дневни стойности до плюс 3-4 градуса, но повече конкретика очаквайте в следващите дни.

 

