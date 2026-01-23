15432 Снимка: iStock by Getty Images

Постепенното повишение на температурите продължава.

До края на днешния ден облачността ще бъде значителна, с по-съществени намаления над югозападните и централните западни райони. Ще бъде почти тихо, само в Добруджа и по брега на морето със слаб вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от около 3 в ниските части на Дунавската равнина до 8-9 градуса в крайните южни и югозападни части.

През тази нощ облачността ще бъде значителна, без валежи. Почти тихо. Минималните температури утре сутрин ще бъдат от минус 1 до плюс 4 градуса в повечето места.

В съботния ден облачността ще бъде значителна, предимно средна и висока, но в Северозападна България и по бреговата ивица ще има ниски слоести облаци или мъгла. Повишението на температурите ще продължи и дневните ще достигнат 5 до 10 градуса, малко по-ниски в северозападните райони.

В неделя минималните температури ще са от минус 1 на места по поречието на Дунав до плюс 7 в източните и югоизточни райони. През деня ще има по-често значителна облачност. По поречията на реките на места отново ще има мъгли. В източните райони ще се появи отначало слаб, в бургаско - умерен и силен южен вятър. Дневните температури ще са от около 4 по поречието на Дунав до 13-14 на югоизток. Слаб дъжд ще превали в Южните Родопи.

В понеделник още в ранните часове дъжд ще завали над западните и югозападни райони. През деня ще превали и на места в останалата част на страната, а значителни валежи ще има в планините на Южна България. Само по високите им части валежите ще са от сняг. Минималните температури вече навсякъде ще са положителни, от около 2 на север до 12 на югоизток. Вятърът от юг в Източна България ще бъде умерен и силен. Температурите след обяд ще са от 5 на запад до 13-14 на чувствителните на южен вятър места в източната половина на страната.

Във вторник все още ще превалява на места, но валежите вече няма да бъдат толкова значителни. Температурите ще останат без промяна спрямо предходния ден - предимно положителни минимални и дневни от малко под 10 до 14-15 градуса в източната половина на страната, където ще продължи да духа южен вятър..

Топло за януари, но вече почти без валежи, ще бъде времето в сряда. Облачността ще бъде предимно средна и висока, а температурите - без съществена промяна.

Към четвъртък ни очаква нов валежен процес, като ще вали дъжд, само по високите части на планините - сняг.