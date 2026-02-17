Институтът "Тони Блеър" призова правителството на Лейбъристите във Великобритания да отмени забраната за издаване на нови лицензи за добив на нефт и газ и да намали данъчните ставки за този сектор, съобщава вестник "Таймс".

Вестникът обяснява, че нов доклад на мозъчния тръст, "подкрепен от бившия министър-председател", представя различни предложения за енергийната политика на Обединеното кралство, които според него ще дадат приоритет на намаляването на сметките.

Guardian пише, че TBI "обвини [енергийния министър] Ед Милибанд, че повишава цените на енергията в стремежа си да направи енергоснабдяването на Великобритания по-екологично".

Вестникът обяснява, че мозъчният тръст призовава правителството да се откаже от основната си цел за декарбонизация на електроенергийната система до 2030 г. Докладът е широко отразен от десните вестници, които се противопоставят на политиките на правителството за нулеви емисии, включително Daily Mail, който го представя като призив да "се откаже от стремежа на Милибанд за нулеви емисии".

Daily Express също го описва като "критика на Блеър към стремежа на Милибанд към нулеви емисии", а Daily Telegraph отразява историята на първа страница. Вестникът i съобщава, че "източници, близки до" Милибанд, са описали предложенията на TBI като "абсурдни" и са заявили, че те няма да намалят сметките за електроенергия на хората. Анализът на Guardian описва предложенията като "подвеждащо преразказване на пропагандата на индустрията за изкопаеми горива".

 

 

