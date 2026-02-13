90 Снимка: Getty Images

Според анализ на сайта Carbon Brief, при Доналд Тръмп са закрити повече въглищни електроцентрали, отколкото при който и да е друг президент на САЩ.

Последните опити на неговата администрация да отмени елементи от американската климатична политика бяха представени от вътрешния министър Дъг Бъргъм като възможност за възраждане на "чистите, красиви, американски въглища". В момента администрацията се опитва да отмени заключението за "застрашаване" от 2009 г., което служи като правна основа за множество федерални климатични регулации.

На 11 февруари Белият дом издаде изпълнителна заповед за "America’s beautiful clean coal power generation fleet", с призив за държавни договори и субсидии, които да задържат централите в експлоатация. В същия ден ръководители от въгледобивния сектор връчиха на Тръмп трофей, с който го обявиха за "undisputed champion of beautiful clean coal".

Тези формулировки рязко се разминават с резултатите от управлението му. Причината е, че експлоатацията на въглищните централи се оказва нерентабилна спрямо по-евтиния природен газ и възобновяемите източници, както и защото голяма част от американския въглищен парк е изключително остарял.

Общо около 57 гигавата (GW) въглищни мощности вече са изведени от експлоатация по време на първия и втория мандат на Тръмп, при 48GW за двата пълни мандата на Обама и 41GW за единствения мандат на Байдън. Дори в относително изражение, за всяка година от президентствата на Тръмп САЩ губят по-голям дял от останалия си въглищен парк, отколкото при който и да е от двамата му непосредствени предшественици.

Този резултат подсказва, че затварянето на въглищни централи в САЩ се определя от редица практически и икономически фактори, независимо от предпочитанията на действащия президент. Всъщност през първия си мандат Тръмп предприе различни опити да подкрепи въглищната енергетика, но те в крайна сметка не дадоха резултат, както илюстрира фигурата по-долу.

През последните 20 години множество въглищни централи бяха извеждани от експлоатация, защото станаха неконкурентоспособни спрямо по-евтини източници на електроенергия, включително възобновяеми и газови мощности. Тези неблагоприятни пазарни условия, заедно с регулации за замърсяването на въздуха, които не са свързани с климатичните промени, доведоха до устойчив поток от закривания при последователни администрации.

До 2024 г. вятърната и слънчевата енергия в САЩ вече произвеждаха повече електроенергия от въглищата. По-скорошен анализ на US Energy Information Administration показва, че рязкото поскъпване на електроенергията е подобрило икономическата логика на въглищните и газовите централи. Тези по-високи цени се дължат на нарастващо търсене, включително от центрове за данни, както и на поскъпване на газа заради увеличаващия се износ през терминали за втечнен природен газ (LNG).

Според Rhodium Group тези фактори са довели до ръст на производството на електроенергия от въглища с 13% на годишна база през 2025 г., като това е едва второто увеличение за десетилетие на устойчив спад на този енергиен източник. Въпреки това много електроразпределителни дружества продължават да планират затваряне на остарелите си въглищни електроцентрали.

Преобладаващата част от въглищните централи в САЩ са близо до края на жизнения си цикъл. Три четвърти от въглищния капацитет в страната е на повече от четири десетилетия, а едва 14% е на по-малко от 20 години, както е показано във фигурата по-долу.

В отговор администрацията на Тръмп наскоро се позова на законодателство, предназначено за извънредни ситуации от военновременен тип, за да принуди някои нерентабилни въглищни централи да останат отворени. Въпреки тези усилия, през 2025 г. чистата енергия представлява 96% от новите мощности за производство на електроенергия, добавени към електропреносната мрежа на САЩ. Нито една от новоинсталираните мощности не е от въглищна енергетика.