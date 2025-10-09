Дълго време Антарктика се смяташе за по-стабилна, отколкото Арктика, но днес ситуацията се променя

По-бързото топене на ледовете и вливането им в океана са ефектите от затоплянето в Антарктика, които все повече напомнят на тези в Арктика, което може да има сериозни последици за моретата, предупреждават датски учени, цитирани от АФП.

"В продължение на много време Антарктика се смяташе за по-стабилна, отколкото Арктика, но днес ситуацията се променя - ледената покривка изчезва, температурите се повишават, ледниковите течения се ускоряват и водата прониква в процепите на ледниците, което ги кара да се придвижват по-бързо към океана", отбелязва в комюнике Рут Мотрам от Датския метеорологичен институт (DMI).

"Това е тревожно, защото ледените масиви на юг имат драматичен потенциал за повишаване на нивото на моретата в нашите северни региони", обяснява изследователят в статията "Гренландификацията на Антарктика", публикувана в списание Nature Geoscience.

Учените, чиито заключения са на база на сателитни наблюдения и климатични модели, използват термина "Гренландификация" като начин, по който "да разберат и да предскажат промените в антарктическата околна среда през призмата на добре наблюдаваните промени в Гренландия", отбелязва АФП.

"Ние използваме опита от Гренландия като лаборатория, за да разберем същите процеси като в Антарктика", казва Мотрам.

"Антарктическата криосфера отразява динамична околна среда, силно повлияна от регионалните промени в атмосферата и океаните и прилича на Гренландия повече, отколкото изглеждаше преди", се посочва в проучването.

Ако ледената покривка на Гренландия се стопи напълно, нивото на океаните ще се вдигне с около 7 метра. Ако същото се случи с Антарктика, увеличението ще надвиши 50 метра, посочват от DMI, цитиран от АФП.