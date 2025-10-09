По-бързото топене на ледовете и вливането им в океана са ефектите от затоплянето в Антарктика, които все повече напомнят на тези в Арктика, което може да има сериозни последици за моретата, предупреждават датски учени, цитирани от АФП.

Още по темата

"В продължение на много време Антарктика се смяташе за по-стабилна, отколкото Арктика, но днес ситуацията се променя - ледената покривка изчезва, температурите се повишават, ледниковите течения се ускоряват и водата прониква в процепите на ледниците, което ги кара да се придвижват по-бързо към океана", отбелязва в комюнике Рут Мотрам от Датския метеорологичен институт (DMI).

"Това е тревожно, защото ледените масиви на юг имат драматичен потенциал за повишаване на нивото на моретата в нашите северни региони", обяснява изследователят в статията "Гренландификацията на Антарктика", публикувана в списание Nature Geoscience.

Учените, чиито заключения са на база на сателитни наблюдения и климатични модели, използват термина "Гренландификация" като начин, по който "да разберат и да предскажат промените в антарктическата околна среда през призмата на добре наблюдаваните промени в Гренландия", отбелязва АФП.

"Ние използваме опита от Гренландия като лаборатория, за да разберем същите процеси като в Антарктика", казва Мотрам.

"Антарктическата криосфера отразява динамична околна среда, силно повлияна от регионалните промени в атмосферата и океаните и прилича на Гренландия повече, отколкото изглеждаше преди", се посочва в проучването.

Ако ледената покривка на Гренландия се стопи напълно, нивото на океаните ще се вдигне с около 7 метра. Ако същото се случи с Антарктика, увеличението ще надвиши 50 метра, посочват от DMI, цитиран от АФП.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
29817
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
20564
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия Корнер
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия
15250
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
8219
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на изкуствен интелект IT
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на из...
2503
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3453
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1839
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3463
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
29
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1696