В Индонезия регистрираха три нови изригвания на вулкана Семеру, изхвърлил пепел на височина 4,7 километра
Вулканът Семеру в Източна Ява изригна три пъти, изхвърляйки пепел до 4,7 км, а властите предупреждават за 5 км опасна зона
В индонезийската провинция Източна Ява, в централната част на страната, са регистрирани три нови изригвания на вулкана Семеру, съобщи местният Център за вулканология и ограничаване на последиците от геологични катастрофи, цитиран от ТАСС.
По данни на Центъра пепелният стълб е достигнал 1 км над кратера, което се равнява на 4,7 км над морското равнище. Пепелта се разпространява интензивно в северна и североизточна посока. От институцията призоваха местните жители и туристите да бъдат внимателни и да не се приближават до кратера в радиус от 5 км, поради риск от изхвърляне на нажежени камъни.
Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява.
Индонезия се намира в т.нар. тихоокеански "Огнен пръстен", който се отличава с повишена сеизмична активност. В страната има общо 500 вулкана, като 130 от тях са активни.