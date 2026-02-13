В индонезийската провинция Източна Ява, в централната част на страната, са регистрирани три нови изригвания на вулкана Семеру, съобщи местният Център за вулканология и ограничаване на последиците от геологични катастрофи, цитиран от ТАСС.

Още по темата

По данни на Центъра пепелният стълб е достигнал 1 км над кратера, което се равнява на 4,7 км над морското равнище. Пепелта се разпространява интензивно в северна и североизточна посока. От институцията призоваха местните жители и туристите да бъдат внимателни и да не се приближават до кратера в радиус от 5 км, поради риск от изхвърляне на нажежени камъни.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява.

Индонезия се намира в т.нар. тихоокеански "Огнен пръстен", който се отличава с повишена сеизмична активност. В страната има общо 500 вулкана, като 130 от тях са активни.

ИЗБРАНО
Мъртво новородено в найлонов плик бе открито до детска площадка в София Днес
Мъртво новородено в найлонов плик бе открито до детска площадка в София
27708
Най-малкият брат на Бруклин му протегна ръка за помирение, той обаче я отхвърли Лайф
Най-малкият брат на Бруклин му протегна ръка за помирение, той обаче я отхвърли
5534
Линдзи Вон е заплашена от ампутация на крака Корнер
Линдзи Вон е заплашена от ампутация на крака
18637
БНБ публикува указания за плащанията в брой с банкноти от 200 и 500 евро Бизнес
БНБ публикува указания за плащанията в брой с банкноти от 200 и 500 евро
13843
Русия изстреля "съветската" ракета Протон-М IT
Русия изстреля "съветската" ракета Протон-М
17004
Няколко пъти щях да бъда убит, ако не можех да падам като котка Impressio
Няколко пъти щях да бъда убит, ако не можех да падам като котка
3101
Край на пазарлъка: Такситата в Турция вече задължително с апарат и ПОС-терминал Trip
Край на пазарлъка: Такситата в Турция вече задължително с апарат и ПОС-терминал
2759
За Св. Валентин: Рецептата за романтична вечеря от новите господари в кухнята Вкусотии
За Св. Валентин: Рецептата за романтична вечеря от новите господари в кухнята
1519
Тези зодиакални знаци избират бурята пред мира в любовта Zodiac
Тези зодиакални знаци избират бурята пред мира в любовта
827