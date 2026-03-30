В планините днес условията са лоши, бъдете внимателни
Планинските спасители не препоръчват да се карат ски извън пистите
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Температурите варират между минус 5 и 2 градуса. Облачно и мъгливо е по високите части, добавиха от ПСС.
Висока е лавинната опасност, особено в подветрените склонове.
Планинските спасители не препоръчват да се карат ски извън пистите. Съоръженията в курортите работят.
През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.
