Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират между минус 5 и 2 градуса. Облачно и мъгливо е по високите части, добавиха от ПСС.

Висока е лавинната опасност, особено в подветрените склонове.

Планинските спасители не препоръчват да се карат ски извън пистите. Съоръженията в курортите работят.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.

