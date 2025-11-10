Днес и утре страната ни ще бъде под влияние на преминаващ през балканите циклонален вихър. Ще бъде облачно, с валежи от дъжд. От сряда, с оттеглянето на циклона на изток и замяната му с гребен от високо атмосферно налягане, валежите ще спират, а облачността ще намалява.

До края на деня днес над страната ще остава облачно, на много места в валежи от дъжд, значителни в някои централни и южни райони, а след обяд - и на места на изток. Дневните температури ще бъдат от 13-15 на запад до около 20 в Източна България, където ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.

През нощта ще бъде облачно, с почти повсеместни валежи от дъжд. На места те ще бъдат значителни. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а температурите в началото на деня ще бъдат от 8-11 градуса на запад до 16 по брега на морето, където до втората половина на нощта ще духа все още южен вятър.

През деня над по-голямата част от страната ще бъде облачно, дъжд ще продължи да вали в централните и източни райони, като едва след обяд и привечер валежите и там ще отслабват и спират. Над югоизточните райони е възможно и да прегърми. От северозапад още около обяд дъждът ще спре и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще бъдат от 8-10 градуса по високите места на запад до 17-19 в крайните източни и югоизточни райони.

На континента повече слънце ще има в някои централни и западните райони. Най-високата температура очакваме в Атина, а дъжд ще вали в централните и източни части на Балканите. В следващите дни у нас дъждовният период приключва, а температурите ще остават над обичайните за ноември в повечето места.

 У нас в сряда денят ще започне с повече слънце на запад и слаб северозападен вятър, който постепенно ще стихва. Минималните температури ще са от около и малко над нулата по високите полета на запад до десетина градуса в низините. През деня облачността ще бъде променлива, по-значителна в източните райони, където преди обяд на изолирани места все още са възможни слаби превалявания. Дневните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса.

В четвъртък и петък сутрин най-вече над Дунавската равнина, но и в части на Тракия, както на места на изток, ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат от около нулата до 5-6 градуса в местата с мъгли, а дневните - от 10 до 16 в повечето места, но в местата с по-трайни мъгли ще остават по-ниски. 

Към събота и неделя по високите места ще се появява вятър от югозапад и температурите там ще се повишават по-чувствително, отново доближавайки 20 градуса. В ниските места по райони е възможно да остава мъгливо, но повече подробности, заради граничните стойности на вятъра и посоката му там, очаквайте в следващите дни.

 

