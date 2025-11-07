Есенно време ни очаква и през следващите няколко дни.

До края на днешния ден ще остане по-често облачно, хладно, на места - дъждовно. По-значителни валежи ще има в северозападните райони и по Черноморието до около обяд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Температурите след обяд ще достигнат стойности от 10 градуса в местата с превалявания до около 15 в крайните източни и някои югозападни райони. 

През нощта ще бъде облачно, но слаби валежи вече ще има само на отделни места. Ще духа слаб източен вятър, а минималните температури ще са от около 7 по високите котловини до 14 градуса по брега на морето.

В съботния ден облачността преди обяд ще бъде значителна и дъжд ще превалява на места на запад и юг. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява, освен в крайните североизточни части на страната, където превалявания ще има по-късно привечер. Температурите в Западна България ще са от 11 до 14 градуса, а на изток, където вятърът ще се ориентира от югоизток, те ще се повишат и ща бъдат от 15 до около 19.

В неделя температурите сутрин ще са от 7 на запад до 14-15 по брега на морето. През деня облачността ще бъде променлива, предимно средна и висока. Почти без валежи. Дневните стойности ще достигнат 15 до около 20 градуса.

През нощта срещу понеделник облачността от югозапад ще се увеличава и вплътнява и отново ще започнат превалявания от дъжд. Минималните температури ще са без промяна - около и над 10 градуса - високи за ноември стойности. Дневните ще достигнат отново 14 до 19-20, но по високите места на запад ще остават малко по-ниски.

Във вторник вятърът ще се ориентира от запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно до умерен. Минималните температури ще са без промяна, а дневните слабо ще се понижат и ще бъдат между 12  и 18 градуса. Дъжд ще вали главно в южните и някои източни райони, като около планините на юг и на югоизток валежите ще са значителни. Облачността в следобедните часове, отначало на запад ще се разкъсва и намалява. 

Без съществена промяна ще остане времето към средата на следващата седмица. Температурите през деня ще бъдат в рамките на около 10 до 15-16 градуса в повечето места.

