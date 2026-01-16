Малко по-меко ще бъде на югозапад, а валежите ще са слаби или съвсем слаби

От днес започва студен период с характерни за януари температури. Съществени снеговалежи с образуване на значителна снежна покривка или екстремни студове, обаче, няма да има.

До края на днешния ден ще бъде по-често облачно и от североизток на югозапад на места ще превали сняг, в южните райони - дъжд и сняг. Температурите след обяд ще са от около минус 3 в Добруджа и Лудогорието до 10-12 на югозапад в района на Сандански. Вятърът от североизток ще бъде умерен и временно силен.

През нощта слаби превалявания от сняг ще има на места на югозапад и по морския бряг. Облачността там ще бъде значителна, докато над останалата част на страната тя ще намалява до ясно време. Минималните температури утре ще са от около минус 11 до минус 5, в крайните югозападни райони до 2 градуса.

В съботния ден облачността ще бъде променлива, на отделни места не е изключено да прехвърчи слаб сняг, но снежна покривка няма да се образува. Ще се усили вятърът от изток-североизток, който ще бъде умерен, на места в низините - временно силен. С него ще продължи да нахлува студен въздух и дневните температури почти навсякъде ще са отрицателни, от минус 5 на североизток до около нула градуса на юг и само в района на Сандански - малко по-високи.

В неделя остава много студено, с променлива облачност и минимални температури от минус 11 на североизток до минус 5 в по-голямата част на страната и само на югозапад - до към нула градуса. Слаб сняг ще превалява на места по Черноморието. Температурите през деня ще достигнат минус 7 до минус 2 на север и от минус 3 до около 1-2 градуса - на юг и югозапад. Ще духа умерен вятър от север и североизток.

В понеделник облачността ще бъде променлива, в Северна България - значителна. Слаби превалявания от сняг отново са възможни по Черноморието. Минималните температури ще са от около минус 10 до минус 4, а дневните от минус 4 до плюс 1. В Северна България и по Черноморието ще има значителна облачност, а на юг - променлива, намаляваща до слънчево на моменти. Вятърът от североизток ще бъде предимно слаб.

Във вторник сутрин ще бъде мразовито, с температури от минус 10, минус 12 до минус 5 градуса, но в инверсионните места при изясняване не са изключени и малко по-ниски стойности. Преди обед ще бъде слънчево, но впоследствие от югозапад облачността - предимно средна и висока, ще се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна. Дневните температури слабо ще се повишат и ще са от около нулата и градус-два под нея на места по поречието на Дунав до 4-5 градуса в южните и източни райони.

Предстоящата няколкодневна "студена" обстановка, поради качествата на приземната въздушна маса, има значително по-голям потенциал да предизвика ниски температури, но те няма да достигат потенциала си най-вече, заради липсата на съществена снежна покривка в голяма част от страната, най-вече на юг и запад.

В сряда постепенното повишение на температурите ще продължи и минималните в повечето места, без Североизтока, където ще са малко по-ниски, ще бъдат от минус 5 до около минус 1, а дневните от нула до 4-5 градуса.