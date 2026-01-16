Националната метеорологична администрация предупреждава, че към Румъния се приближава сибирски студ, предава БТА.

През почивните дни страната ще бъде обхваната от нова вълна сняг, лед и силен вятър. Още рано тази сутрин Букурещ се събуди под нова снежна покривка, а термометрите в румънската столица показваха минус 10 градуса.

Пред част от хипермаркетите са поставени табели, които предупреждават за падащ сняг и ледени висулки, установи на място БТА. Жълт код за опасно време е в сила за Северна и Източна Молдова, където се очакват температури между минус 19 и минус 8 градуса по Целзий.

Ниски температури се прогнозират и за Добруджа, Мунтения и части от Олтения. През последните дни студът в Румъния вече взе първите си жертви. Местните медии съобщават за 65-годишен мъж от Тимишоара, починал от хипотермия до психично болната си съпруга.

В Търгу Муреш 36-годишна жена е починала след измръзване. Увеличава се и броят на бездомните, които търсят помощ. Властите в Букурещ осигуряват подслон в приютите и раздават одеяла, храна и горещ чай на хората, които отказват настаняване.

 

