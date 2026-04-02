Google планира електроцентрала на природен газ с мощност 400 MW със система за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

В САЩ и Европа се появяват отделни проекти за улавяне на въглероден диоксид, тъй като разработчиците се възползват от нарастващото търсене на електроенергия и инициативите за публично финансиране, но разходите остават твърде високи, за да може секторът да преживее бум.

Неотдавнашната сделка на Google за закупуване на електроенергия от планирана електроцентрала на природен газ с мощност 400 MW и система за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) в Илинойс насочи вниманието към потенциала на CCS в Съединените щати.

Проектът Broadwing е първият в рамките на дългосрочното сътрудничество между Google и разработчика Low Carbon Infrastructure (LCI) за изграждане на бъдещи CCS съоръжения в САЩ и демонстриране на внедряване в търговски мащаб, заяви Майкъл Терел, ръководител на отдела за напреднали енергийни технологии в Google, пред Reuters Events през декември.

"Нашата дългосрочна цел е да ускорим процеса, чрез който CCS технологията да стане по-достъпна и по-евтина в световен мащаб, като по този начин спомогнем за увеличаване на производствения капацитет и едновременно с това позволим намаляване на емисиите", каза Терел.

През декември NextEra обяви партньорство с ExxonMobil за разработване на газови електроцентрали с улавяне на въглероден диоксид, които ще доставят електроенергия на центрове за данни.

Тези инвестиции в CCS идват в момент, когато големите технологични компании, които консумират много електроенергия, все по-често избират производство на природен газ на място, за да осигурят електроенергия за своите центрове за данни.

Въпреки обявленията на Google и NextEra, повечето големи технологични компании засега са "отложили CCS на заден план" поради високите разходи и по-дългите срокове в сравнение с други енергийни технологии", заяви пред Reuters Events Питър Финдли, директор по икономика на CCUS в Wood Mackenzie.

Разходите за добавяне на CCS към газовите електроцентрали в САЩ се оценяват на 20 до 30 долара на мегаватчас (MWh), което потенциално удвоява разходите за производство на електроенергия. Изграждането на тези проекти в ранните етапи на глобалното внедряване на CCS ще отнеме време и "може да ги забави", каза Финдли.

Microsoft, например, участва в многобройни проекти за технологии за директно улавяне на въглероден диоксид по целия свят, но все още не се е ангажирала с производство на електроенергия в САЩ с CCS, за да декарбонизира растящото си търсене на електроенергия.