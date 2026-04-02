В САЩ и Европа се появяват отделни проекти за улавяне на въглероден диоксид, тъй като разработчиците се възползват от нарастващото търсене на електроенергия и инициативите за публично финансиране, но разходите остават твърде високи, за да може секторът да преживее бум.

Още по темата

 Неотдавнашната сделка на Google за закупуване на електроенергия от планирана електроцентрала на природен газ с мощност 400 MW и система за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) в Илинойс насочи вниманието към потенциала на CCS в Съединените щати.

Проектът Broadwing е първият в рамките на дългосрочното сътрудничество между Google и разработчика Low Carbon Infrastructure (LCI) за изграждане на бъдещи CCS съоръжения в САЩ и демонстриране на внедряване в търговски мащаб, заяви Майкъл Терел, ръководител на отдела за напреднали енергийни технологии в Google, пред Reuters Events през декември.

"Нашата дългосрочна цел е да ускорим процеса, чрез който CCS технологията да стане по-достъпна и по-евтина в световен мащаб, като по този начин спомогнем за увеличаване на производствения капацитет и едновременно с това позволим намаляване на емисиите", каза Терел.

През декември NextEra обяви партньорство с ExxonMobil за разработване на газови електроцентрали с улавяне на въглероден диоксид, които ще доставят електроенергия на центрове за данни.

Тези инвестиции в CCS идват в момент, когато големите технологични компании, които консумират много електроенергия, все по-често избират производство на природен газ на място, за да осигурят електроенергия за своите центрове за данни.

Въпреки обявленията на Google и NextEra, повечето големи технологични компании засега са "отложили CCS на заден план" поради високите разходи и по-дългите срокове в сравнение с други енергийни технологии", заяви пред Reuters Events Питър Финдли, директор по икономика на CCUS в Wood Mackenzie.

Разходите за добавяне на CCS към газовите електроцентрали в САЩ се оценяват на 20 до 30 долара на мегаватчас (MWh), което потенциално удвоява разходите за производство на електроенергия. Изграждането на тези проекти в ранните етапи на глобалното внедряване на CCS ще отнеме време и "може да ги забави", каза Финдли.

Microsoft, например, участва в многобройни проекти за технологии за директно улавяне на въглероден диоксид по целия свят, но все още не се е ангажирала с производство на електроенергия в САЩ с CCS, за да декарбонизира растящото си търсене на електроенергия.

 

 

ИЗБРАНО
