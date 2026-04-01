Климатичните заблуди се разпространяват и от заинтересовани групи, представляващи индустрията на изкопаемите горива

В статия за "Сидни Морнинг Хералд" репортерката по въпросите на околната среда Кейтлин Фицсимънс обръща внимание на нов доклад, публикуван от австралийския Сенат, който разследва дезинформацията по отношение на климата.

Тя пише: "Действията за борба с климатичните промени имат нов враг - възхода на "AI-пропагандата"...

Старите врагове не са изчезнали - климатичните лъжи се разпространяват и от заинтересовани групи, представляващи индустрията на изкопаемите горива, членове на общността с искрени притеснения, но погрешни вярвания, и сайтове, които използват кликбейт, за да генерират приходи от реклама... На кого трябва да благодарим за този токсичен коктейл от последствия?

Е, на същите интереси на изкопаемите горива, които в първия случай причиниха парниковия ефект, стоящ зад глобалното затопляне."

Материалът заключава: "Когато информационната среда е толкова силно замърсена, качествената независима журналистика е по-важна от всякога. Тя също е под нарастваща заплаха. Това не е моментът да се отстъпва от защитата на авторските права, за да могат компаниите за изкуствен интелект просто да грабват каквото си поискат.

Големите технологични компании откраднаха вниманието ни, психическото ни здраве, благосъстоянието на децата ни, прехраната ни и изборите. Сега се насочват към реалността. Не трябва да се препъваме, за да им помагаме."