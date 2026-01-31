Оранжев код за обилен снеговалеж, вятър и виелици в почти цялата страна издаде за 1 февруари Националният институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за 24 области, сред които Пловдив, Пазарджик и Смолян, като особено интензивни ще бъдат снеговалежите в Родопите.

За останалите 4 области в Западна България е обявен жълт код за сняг - Видин, София-град, Кюстендил и Перник.

Препоръчва се на шофьорите да се движат с повишено внимание по пътищата, особено по високопланинските проходи и в Североизточна България, където снеговалежите ще са най-интензивни.

Според прогнозата на НИМХ, валежите ще започнат от югозапад в неделя и ще се разпространят до вечерта в цялата страна. В повечето райони те ще бъдат интензивни и значителни по количество, като през нощта срещу понеделник обилни снеговалежи се очакват и в Североизточна България.

Ще се образува снежна покривка: в Южна България тя ще достигне 15-20 см, а в Северна — 10-15 см. Очакват се снежни виелици и навявания. Температурите ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, в София около 0°-1°.

Снимка: НИХМ

В планините времето ще бъде облачно с валежи от сняг, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен източен вятър, по най-високите върхове — югоизточен. По високопланинските проходи ще има виелици и снежни навявания. Максималните температури на 1200 метра ще достигат около минус 1°, а на 2000 метра — около минус 6°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от сняг, като по южното крайбрежие дъждът също ще премине в сняг. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който ще доведе студен въздух от север. Максималните температури ще бъдат между 1° и 3°, на юг от Бургас — малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В понеделник сутринта в източните райони все още ще е ветровито и ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно, застудяването ще продължи.

Във вторник сутринта ще е студено с минимални температури до минус 12°, минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Ще има разкъсана облачност, над много райони и до предимно слънчево.

 

