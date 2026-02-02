15033 Снимка: iStock by Getty Images

Както и предните зимни епизоди, този също ще бъде кратък и още от утре, след студената сутрин, през деня ще започне бавно повишение на температурите.

До ранния следобед днес ще остане облачно, а разкъсвания и намаления на облачността ще започнат от запад привечер. Ще духа до умерен вятър от изток и североизток, който след обяд ще отслабва и спира. Очаква ни леден ден с максимални стойности от около минус 5-6 на североизток до минус 1, минус 2 1 низините на юг и запад и само под Кресненското дефиле до около 4-5 градуса.

През нощта ще има значителна облачност и ще бъде почти тихо, почти без валежи. Съществени намаления на облачността ще има над североизточните райони, затова и там ще бъде най-студено. Минималните температури ще са от около минус 12, минус 14 на североизток до плюс 1 в крайните югозападни райони, а в по-голямата част на страната ще се вместват в интервала от минус 10 до минус 5 градуса.

През деня утре облачността ще бъде променлива. На много места в низините ще има мъгли или ниски облаци. От запад във височина ще се пренася топъл въздух, но в приземния слой все още няма да се затопля чувствително и дневните температури ще са от минус 3 до нула на север и от около нула до плюс 4-5 градуса в южните райони.

Утре на континента най-студено ще бъде не в Киев или Москва, а във Варшава, с температури сутрин до почти минус 20 градуса.

На Апенините и Пиринеите ще бъде меко и там започва схватка между топлите южни въздушни маси и европейската зима. В резултат ще валят обилни дъждове, на места и с гръмотевици, а температурите ще са около 15 градуса.

У нас, на Балканите, студът също ще започне да отстъпва, отначало бавно, а по-късно през седмицата ни очакват превалявания, но вече предимно от дъжд.

В сряда в нашата страна ще бъде облачно. Слаби превалявания от леден дъжд са възможни в северозападните райони. Сутрин ще бъде все още по-студено, с минимални температури в ниските северни части до около минус 5 градуса, а на югозапад до плюс 2-3. Предимно облачно, но с малка вероятност за валежи, ще бъде през деня, а дневните температури ще бъдат от около 1 на северозапад до 8-9 градуса на места на юг и изток. По-късно привечер срещу четвъртък от югозапад ще започнат превалявания от дъжд, които в четвъртък ще обхванат много райони от страната.

В четвъртък повишението на температурите ще продължи и ще има места в източната половина с дневни стойности до около 15 градуса. На запад ще остава по-хладно, но и минималните температури вече ще са около и над нулата в повечето места. теоретично, макар с малка вероятност, в крайните северозападни райони все още не са изключени поледици в утринните часове.

В петък преваляванията от запад на изток ще спират, последно - следобед над Черноморието, но едновременно с този процес от югозапад ще започнат нови валежи. Минималните температури ще са от минус 1 до плюс 6-7, а дневните ще останат около и малко под 10 на запад и до 15 на места на изток.

Меко, с превалявания главно в събота, остава времето през почивните дни. Минималните температури в повечето места ще бъдат положителни, а дневните в съботния ден на изток ще са до, на места и над 15 градуса. По-конкретни стойности относно тези параметри очаквайте в следващите дни.