Както и предните зимни епизоди, този също ще бъде кратък и още от утре, след студената сутрин, през деня ще започне бавно повишение на температурите.

Още по темата

До ранния следобед днес ще остане облачно, а разкъсвания и намаления на облачността ще започнат от запад привечер. Ще духа до умерен вятър от изток и североизток, който след обяд ще отслабва и спира. Очаква ни леден ден с максимални стойности от около минус 5-6 на североизток до минус 1, минус 2 1 низините на юг и запад и само под Кресненското дефиле до около 4-5 градуса.

През нощта ще има значителна облачност и ще бъде почти тихо, почти без валежи. Съществени намаления на облачността ще има над североизточните райони, затова и там ще бъде най-студено. Минималните температури ще са от около минус 12, минус 14 на североизток до плюс 1 в крайните югозападни райони, а в по-голямата част на страната ще се вместват в интервала от минус 10 до минус 5 градуса.

През деня утре облачността ще бъде променлива. На много места в низините ще има мъгли или ниски облаци. От запад във височина ще се пренася топъл въздух, но в приземния слой все още няма да се затопля чувствително и дневните температури ще са от минус 3 до нула на север и от около нула до плюс 4-5 градуса в южните райони.

Утре на континента най-студено ще бъде не в Киев или Москва, а във Варшава, с температури сутрин до почти минус 20 градуса. 

На Апенините и Пиринеите ще бъде меко и там започва схватка между топлите южни въздушни маси и европейската зима. В резултат ще валят обилни дъждове, на места и с гръмотевици, а температурите ще са около 15 градуса.

У нас, на Балканите, студът също ще започне да отстъпва, отначало бавно, а по-късно през седмицата ни очакват превалявания, но вече предимно от дъжд.

В сряда в нашата страна ще бъде облачно. Слаби превалявания от леден дъжд са възможни в северозападните райони. Сутрин ще бъде все още по-студено, с минимални температури в ниските северни части до около минус 5 градуса, а на югозапад до плюс 2-3. Предимно облачно, но с малка вероятност за валежи, ще бъде през деня, а дневните температури ще бъдат от около 1 на северозапад до 8-9 градуса на места на юг и изток. По-късно привечер срещу четвъртък от югозапад ще започнат превалявания от дъжд, които в четвъртък ще обхванат много райони от страната. 

Екоактивисти започнаха петиция срещу отслабването на законодателството на ЕС за околната среда
Виж още Екоактивисти започнаха петиция срещу отслабването на законодателството на ЕС за околната среда

В четвъртък повишението на температурите ще продължи и ще има места в източната половина с дневни стойности  до около 15 градуса. На запад ще остава по-хладно, но и минималните температури вече ще са около и над нулата в повечето места. теоретично, макар с малка вероятност, в крайните северозападни райони все още не са изключени поледици в утринните часове.

В петък преваляванията от запад на изток ще спират, последно - следобед над Черноморието, но едновременно с този процес от югозапад ще започнат нови валежи. Минималните температури ще са от минус 1 до плюс 6-7, а дневните ще останат около и малко под 10 на запад и до 15 на места на изток. 

Меко, с превалявания главно в събота, остава времето през почивните дни. Минималните температури в повечето места ще бъдат положителни, а дневните в съботния ден на изток ще са до, на места и над 15 градуса. По-конкретни стойности относно тези параметри очаквайте в следващите дни.

 

 

 

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
73248
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9607
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4293
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3589
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11935
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2657
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2984
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1086
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1545
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
902