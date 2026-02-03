Вятърната енергия осигури над 22 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Вятърната енергия осигури 22,4 процента от електричеството в Европа за 24 часа, с водещи дялове в Ирландия и Дания; България отчете 3,6 процента
Делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа през последните 24 часа, е 22,4 процента, показват данните в днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.
Вятърните турбини на сушата са осигурили 19 процента от общото електропроизводство, или 1773 гигаватчаса, а морските вятърни паркове са допринесли с 3,4 процента, равняващи се на 315 гигаватчаса.
Най-висок дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през изминалото денонощие е отчетен в Ирландия, 70,1 процента, следвана от Дания с 56,2 процента и Португалия с 49,9 процента. В България делът е 3,6 процента.
По произведени количества електроенергия от вятър водят Германия с 745,5 гигаватчаса, Испания с 301,4 гигаватчаса и Франция със 174 гигаватчаса, сочи справката. В България са произведени 4,8 гигаватчаса.