От вятърна енергия е осигурено 19 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (433,6 гигаватчаса)
Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.
Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16 процента от общото количество електроенергия (1,502 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,1 процента (293 гигаватчаса) от нея.
Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (60,7 процента), Дания (56,9 на сто) и Испания (49,1 процента). В България делът е 0,4 процента.
Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (433,6 гигаватчаса), Испания (557 гигаватчаса) и Франция (238,3 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,6 гигаватчаса.