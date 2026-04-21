Вероятността от колапс на критичното атлантическо течение е значително по-висока, отколкото се смяташе, според Гардиън.

Вестник "Гардиън" отразява ново проучване, според което изглежда, че вероятността от колапс на критичната система на атлантическите течения е "значително по-висока, отколкото се смяташе досега".

Добавя се, че проучването е установило, че климатичните модели, предсказващи най-голямо забавяне, са най-реалистични - "много тревожно" заключение, което може да има "катастрофални последствия" за Европа, Африка и Северна и Южна Америка.

Статията продължава: "Атлантическата меридионална циркулация (AMOC) е основна част от глобалната климатична система и вече беше известно, че е в най-слабото си състояние от 1600 години насам в резултат на климатичната криза."

The Daily Mail съобщава, че проучването на учени от Университета в Бордо сочи, че AMOC е на път да отслабне с 50% до края на века.

 

 

100% от протоколите: 1 444 924 българи избраха Радев и му дадоха 130 мандата Днес
100% от протоколите: 1 444 924 българи избраха Радев и му дадоха 130 мандата
43496
Ан Хатауей е обявена за най-красивата жена на света Лайф
Ан Хатауей е обявена за най-красивата жена на света
34934
Променят правилата във Формула 1 още от следващия старт Корнер
Променят правилата във Формула 1 още от следващия старт
22441
Петролът обърна посоката и пое надолу Бизнес
Петролът обърна посоката и пое надолу
7655
Ревю: HUAWEI WATCH GT Runner 2 превръща спортът в пристрастяващо удоволствие IT
Ревю: HUAWEI WATCH GT Runner 2 превръща спортът в пристрастяващо удоволствие
3746
Априлското въстание: Поражението, което донесе свободата Impressio
Априлското въстание: Поражението, което донесе свободата
6278
Това испанско летище затваря за един месец и отменя всички полети Trip
Това испанско летище затваря за един месец и отменя всички полети
3527
Да се подсладим: Лесни десерти с ягоди Вкусотии
Да се подсладим: Лесни десерти с ягоди
776
3 ефективни афирмации за Везни Zodiac
3 ефективни афирмации за Везни
1644