Задава ли се ледена епоха за Европа: Гълфстрийм е значително по-близо до колапс, отколкото се смяташе
Според проучвания, той е на път да отслабне с 50% до края на века
Вероятността от колапс на критичното атлантическо течение е значително по-висока, отколкото се смяташе, според Гардиън.
Вестник "Гардиън" отразява ново проучване, според което изглежда, че вероятността от колапс на критичната система на атлантическите течения е "значително по-висока, отколкото се смяташе досега".
Добавя се, че проучването е установило, че климатичните модели, предсказващи най-голямо забавяне, са най-реалистични - "много тревожно" заключение, което може да има "катастрофални последствия" за Европа, Африка и Северна и Южна Америка.
Статията продължава: "Атлантическата меридионална циркулация (AMOC) е основна част от глобалната климатична система и вече беше известно, че е в най-слабото си състояние от 1600 години насам в резултат на климатичната криза."
The Daily Mail съобщава, че проучването на учени от Университета в Бордо сочи, че AMOC е на път да отслабне с 50% до края на века.