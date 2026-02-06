Излитанията и кацанията на международното летище в Берлин са временно преустановени заради поледица, съобщи ДПА, като се позова на ръководството на аеропорта.

"Пистовата настилка е гладка като стъкло", предупреди говорителка на летището.

Все още няма яснота кога ще бъдат подновени операциите. По думите й решение за по-нататъшните действия ще бъде взето едва сутринта.

Още вчера на летище Берлин-Бранденбург, разположено в южните покрайнини на столицата, бяха отменени множество полети.

В началото на деня нито един самолет не успя да излети, след като леден дъжд покри машините с лед. Първите излитания станаха възможни чак преди обед, а след това разписанието беше белязано от сериозни закъснения и много отменени полети. Тогава смущенията засегнаха само заминаващите полети, докато пристигащите все пак можеха да кацат.

През тази седмица в района на германската столица времето остава студено, със сняг и леден дъжд, което води до значителни затруднения в транспорта. Извън Берлин заледените пътища и снеговалежите създадоха проблеми за пътуващите, включително по ключови железопътни маршрути на дълги разстояния.

