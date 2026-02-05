Буря удари Корфу, събори дървета, прекъсна ток и повреди покриви, а лошото време в Гърция отменя и забавя фериботи и полети

90 Снимка: iStock by Getty Images

Буря е причинила вчера щети на гръцкия остров Корфу (Керкира) в Йонийско море, предаде държавната телевизия ЕРТ. Силният вятър е повалил дървета и е довел до прекъсвания на електрозахранването, а малко торнадо е нанесло поражения по покриви в селището Афиона.

Крайбрежният път при Гарица е бил затворен за няколко часа, след като е бил залят от вълните. Полет до летището на острова е закъснял, тъй като самолетът е бил принуден да лети по алтернативен маршрут заради буреносните облаци.

Днес вълната от лошо време обхваща и други части на Гърция, което налага промени в разписанията на фериботите.

От пристанището Рафина в област Атика са отменени курсовете към Цикладските острови. Не се изпълняват и плаванията между Лаврион и островите Кеа и Китнос, както и от Агия Марина към Неа Стира.

На пристанището Пирея има сериозни закъснения на заминаващите фериботи, които достигат до пет часа.

В Аргосароническия залив скоростните фериботи на подводни криле не се движат, а курсовете на конвенционалните се извършват по преценка на капитаните и според условията.

В Северна Гърция е преустановено движението на ферибота между Кавала и Принос (Тасос).