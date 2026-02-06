Днес облачността ще бъде по-често значителна. След обяд и привечер над западните и част от централните южни райони ще превали дъжд, Дневните температури ще са от около 4 на северозапад до 14-15 градуса в югоизточните райони.

Нощта ще започне с облачно време, но след полунощ над южните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Слаб дъжд ще превали в крайните северозападни и югоизточни райони. Температурите в началото на деня ще бъдат от 2 до 7 градуса.

В следващите дни ни предстои динамично и променливо време.

В съботния ден облачността ще бъде значителна на север, а над Южна България ще намалява до незначителна. Краткотраен дъжд ще превали на места в западната половина на страната и около планините, Дневните температури ще са от 4 на северозапад до 14-15 в южните и югозападни части.

В неделя ще се появи и усили вятър от северозапад и запад, в Дунавската равнина временно умерен и силен. Облачността ще бъде значителна, след обяд намаляваща над западните райони. Минималните температури ще са от 4 до 8, а дневните от 8 до 13 в повечето места. На отделни места ще превали слаб краткотраен дъжд.

В понеделник от североизток с умерен и силен вятър ще нахлува студен въздух. Температурите сутринта ще са от около 1 на североизток до 6-7 в южните части на страната. През деня ще бъде студено, с температури от 1 на североизток до 8-10 в крайните югозападни райони. Слаб сняг ще превали на север, а слаб дъжд - южно от Стара Планина. Тънка снежна покривка ще се образува само над част от северозападните райони.

Във вторник преваляванията в повечето места ще спират, но ще остава по-често облачно. Минималните температури ще са от минус 4 до плюс 1, а дневните - от нула-един градуса на северозапад до 5-6 в южните райони.

 В сряда повишението на температурите ще продължи. Минималните ще са от минус 3 до плюс 3, а дневните в повечето места - от около 5 до 10 градуса. Това са стойности, около и вече малко  над обичайните за февруари. Облачността ще бъде променлива, често - значителна, но ще има и слънчеви интервали. 

Към четвъртък и петък ще се затопли още и ще има места с температури до около 15 градуса. Ще бъде по-често облачно, ще има и превалявания от дъжд.

