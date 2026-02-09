Заснежени са пътните участъци по високите части на област Смолян
Към този момент не са въведени ограничения за движение по пътищата
Снеговалеж с ниска до средна интензивност обхвана област Смолян, съобщиха за БТА от Областното пътно управление. На отделни места вече се е натрупала нова снежна покривка, а почистващата техника работи в режим на снегопочистване. Обстановката в региона остава динамична.
Към този момент не са въведени ограничения за движение по пътищата в област Смолян. В по-високите части пътните настилки са заснежени, като водачите на моторни превозни средства се призовават да шофират с повишено внимание и със скорост, съобразена с условията.
От Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст съобщиха, че в курорта Пампорово вали интензивен сняг. От сутринта новата снежна покривка е около 10 сантиметра.
Всички писти и лифтови съоръжения в курорта функционират нормално.