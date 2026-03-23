В сряда и четвъртък за кратко температурите ще доближат 20 градуса на места

6338 Снимка: iStock by Getty Images

Променливо време ни очаква в следващите дни.

До края на днешния ден над по-голямата част от страната ще остане облачно. На много места ще превали слаб дъжд, като по-значителни превалявания са възможни на места в Бургаско. В планините ще превалява слаб сняг. Температурите в повечето места в страната ще бъдат от 7 до 12 градуса.

През нощта ще бъде облачно, със слаби превалявания от дъжд, над 1000 метра надморска височина - от слаб сняг. В Източна България ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури ще са от 2 до 7 градуса.

през деня облачността ще бъде значителна, с по-съществени разкъсвания над западните и северни райони. Ще превалява дъжд, главно над южната половина на страната, Температурите ще бъдат от около 10 до 15 градуса, по-високи в Северна България, а на местата с плътни облаци на юг - малко по-ниски. На изток ще продължи да духа слаб вятър от северната четвърт.

Утре на континента слънце ще има на доста места в централните и западни части, както и на североизток. Хладно и облачно остава в източната част на Балканите.

В сряда у нас облачността ще бъде променлива, намаляваща до незначителна. Температурите след обяд ще се повишат и ще достигат 12-13 до около 17 градуса.

В четвъртък ще се усили вятърът от юг-югоизток. Температурите ще се повишат още и ще бъдат от 15-16 до около 21 градуса. Облачността ще бъде средна и висока, ще има и слънчеви часове.

В петък през страната ще премине средиземноморски циклон. Вятърът ще бъде умерен и силен, от изток и югоизток, а по-късно, отначало над северозападните райони, ще се преориентира от северозапад и с него ще нахлува студен въздух. От югозапад на североизток ще започнат превалявания от дъжд, на места - интензивни, но предимно краткотрайни. Ще има и гръмотевична дейност. В планините преваляванията ще преминават в сняг.

Температурите сутринта ще са от 3-4 до десетина градуса, а след обяд - от около 5 на запад и югозапад до 17-18 на места в Източна България, където вятърът ще бъде все още топъл, от изток и югоизток.

В събота и неделя ще бъде по-често облачно, на места с превалявания от дъжд. Сняг ще вали по високите планински части. Вятърът ще бъде от север или северозапад, предимно слаб или умерен. Температурите ще се понижат още.