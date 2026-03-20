Ново изследване показва, че преместването на въгледобива към по нискоемисионни провинции и повече улавяне на метан ограничават ръста на емисиите в Китай въпреки увеличеното производство

Метанът, силен парников газ, е отговорен за около 30% от повишението на глобалната температура, наблюдавано след индустриалната революция, пише в свой материал сайтът Карбон Брийф. Китай формира над 10% от годишните глобални антропогенни емисии на метан, като значителна част от тях идва от непреднамерени изпускания, известни като "фугитивни" емисии, от енергийния сектор.

В наскоро публикувано изследване разглеждаме по-подробно емисиите на метан от въглищни мини в Китай (CMM), които представляват приблизително 40% от общите метанови емисии на страната. Използвайки новосъбрани данни за конкретни мини, изготвяме детайлни оценки на CMM емисиите в Китай от 2000 г. насам. Тези оценки показват, че въгледобивът в Китай постепенно се измества към провинции с мини с по-ниски емисии. Паралелно с това се наблюдава значително нарастване на улавянето на метан от въглищни мини за енергийни нужди. В комбинация, тези промени са ограничили нарастването на CMM емисиите, въпреки общото увеличаване на добива на въглища след 2016 г.

## Данни за мините

За да оценим CMM емисиите на детайлно равнище, трябваше да разберем как емисиите се различават между отделните мини в Китай. За целта използвахме действащите в страната правила за безопасност. Тъй като метанът е силно запалим газ, китайското правителство изисква задължително идентифициране на нивата на метан в въглищните мини и прилага съответните мерки за безопасност.

Въглищните мини се класифицират според техните "фактори на метанови емисии", тоест обемът метан, отделен на тон произведени въглища. В единия край са мините с ниско газово съдържание, при които факторът е под 10 кубични метра (m3) метан на тон въглища. В другия край са мините с високо газово съдържание, при които емисиите са над 10m3 метан на тон. Отвъд тях са "избухливите" мини, тоест такива, при които са регистрирани инциденти с изхвърляне на пласт или газ.

За да преценим по-ясно какво реално отделят мините с ниско газово съдържание, мините с високо газово съдържание и "избухливите" мини, създадохме модел на връзката между газовите нива и емисионните фактори, използвайки база данни от 2011 г., обхващаща всички китайски въглищни мини. Тя включва информация за нивата на метан, специфичните за всяка мина емисионни фактори, дълбочината на въглищния пласт, собствеността на мината и производствения капацитет. Допълнително проверихме тази връзка с новосъбрани данни за въглищни мини от 2023 г., публикувани от местните власти в Китай.

Силната корелация в данните подсказва, че газовото ниво е ключов индикатор за това колко метан отделя една въглищна мина. За разлика от това, анализът ни не открива значима връзка между емисиите на мината и дълбочината на въглищния пласт или собствеността. Съпоставката на разпределенията за едни и същи газови нива между 2011 и 2023 г. показва също, че връзката между газовите нива и емисиите на метан остава сравнително постоянна във времето. Следователно, когато липсват директни измервания, газовото ниво на мината може надеждно да се използва като заместител за метановите емисии на тон продукция.

За да оценим CMM емисиите по провинции в Китай, приехме, че делът на въглищата, произведени от мини във всяка газова категория, остава приблизително постоянен, както е бил през 2011 г. Например, ако през 2011 г. 20% от въгледобива в Гуейджоу е бил от нискогазови мини, запазихме този процент и за следващите години. След това изчислихме CMM емисиите, като умножихме емисионните фактори на провинциално ниво, претеглени спрямо производството, по общия добив на въглища.

На диаграмата горната сива линия показва CMM емисиите, когато се включат изоставените въглищни мини. Тези мини продължават да отделят метан дълго след прекратяване на дейността и през 2020 г. са отговорни за 4.8m тона метанови емисии, което е приблизително 25% от общите CMM емисии. Междувременно синята линия представя CMM емисиите, когато се отчита улавянето и използването на метан в енергоснабдяването. Националното използване на метан се увеличава от 1.2m тона през 2008 г. до 3.7m тона през 2020 г., което води до намаление на общите емисии съответно с 5% и 17%.

Прави впечатление, че след 2016 г. CMM емисиите не се възстановяват веднага, въпреки отчетеното нарастване на въгледобива според Националното статистическо бюро на Китай. Това забавяне вероятно се обяснява с пренасочване на производството към провинции с по-ниски емисии, закриване на мини с високи емисии и внедряване на технологии за улавяне и използване на метан, които ефективно ограничават емисиите.

Китай заяви намерение да се заеме с метановите емисии, като в национален план за действие за метана, публикуван през 2023 г., са определени ключови задачи за следващите пет години. Основните тенденции при CMM емисиите, наблюдавани в това изследване, вероятно ще продължат да се проявяват и занапред.

Малките въглищни мини, тези с добив под 300,000 тона годишно, са изложени на риск от затваряне или консолидация, докато увеличеното производство от големи, по-нискоемисионни мини в Синдзян и Вътрешна Монголия вероятно ще доведе до общо намаление на националните емисионни фактори, претеглени спрямо производството.

Това намаляване на темпа на емисии на единица въгледобив не гарантира спад на общите метанови емисии, тъй като редица анализи показват, че резултатът зависи и от общия обем произведени въглища. Дори след затваряне на мини е възможно метанът да продължи да изтича от изоставени обекти.

Въпреки това регионалното пренасочване на въгледобива и съответно на метановите емисии може да допринесе и за ограничаване на рисковете за общественото здраве, свързани със замърсяването от газа. Китайското правителство въведе и съществени промени в политиката за улавяне и използване на метан. Министерството на екологията и околната среда наскоро преразгледа стандартите за метан от въглищни мини, като въведе изискване за улавяне и използване на метан при концентрации над 8%, вместо предишния праг от 30%.

Освен това правителството прилага програма за финансови стимули за улавяне на метан и за намаляване на CMM емисиите. В съвкупност тези мерки могат да подпомогнат Китай да постигне краткосрочните и средносрочните цели за улавяне и използване на метан, заложени в плана за действие.