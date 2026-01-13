Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на наблюденията на Северно море, съобщи АФП, цитирайки BSH - Федералната служба по морско корабоплаване и хидрография на Германия.

Още по темата

"През 2025 г. средната температура в Северно море достигна 11,6 градуса по Целзий - най-високата регистрирана стойност от 1969 г. насам", посочват от BSH.

"Това е ясно доказателство за прогресивното изменение на климата", добавят от службата.

Що се отнася до Балтийско море, 2025 г. също се доближава до рекорда. Според измерванията на BSH средната годишна температура там е била 9,7 градуса по Целзий - с 1,1 градуса над средната за периода 1997-2021 г.

"Това прави 2025 г. втората най-топла година за Балтийско море от началото на събирането на данни през 1990 г.", уточняват от BSH, като отбелязват, че само 2020 г. е била по-топла.

Президентът на BSH, Хелге Хеегевалд, коментира последиците от изменението на климата: "Дори ако веднага спрем емисиите на парникови газове по целия свят, нивото на моретата вероятно ще продължи да се покачва през вековете."

Според Междуправителствения панел за климатични промени (МПКП) на ООН скоростта на затоплянето на океаните се е увеличила повече от два пъти от 1993 г.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
72703
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9589
Годеницата на Джейк Пол донесе чаканото първо злато за Нидерландия Корнер
Годеницата на Джейк Пол донесе чаканото първо злато за Нидерландия
23229
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3587
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11925
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2610
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2982
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1083
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1531
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
897