През 2025 г. средната температура в Северно море достигна 11,6 градуса по Целзий

Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на наблюденията на Северно море, съобщи АФП, цитирайки BSH - Федералната служба по морско корабоплаване и хидрография на Германия.

"През 2025 г. средната температура в Северно море достигна 11,6 градуса по Целзий - най-високата регистрирана стойност от 1969 г. насам", посочват от BSH.

"Това е ясно доказателство за прогресивното изменение на климата", добавят от службата.

Що се отнася до Балтийско море, 2025 г. също се доближава до рекорда. Според измерванията на BSH средната годишна температура там е била 9,7 градуса по Целзий - с 1,1 градуса над средната за периода 1997-2021 г.

"Това прави 2025 г. втората най-топла година за Балтийско море от началото на събирането на данни през 1990 г.", уточняват от BSH, като отбелязват, че само 2020 г. е била по-топла.

Президентът на BSH, Хелге Хеегевалд, коментира последиците от изменението на климата: "Дори ако веднага спрем емисиите на парникови газове по целия свят, нивото на моретата вероятно ще продължи да се покачва през вековете."

Според Междуправителствения панел за климатични промени (МПКП) на ООН скоростта на затоплянето на океаните се е увеличила повече от два пъти от 1993 г.