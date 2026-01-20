Анализ на сайта Carbon Brief отчита рекорден отпор на британската дясна преса срещу климатичните мерки през 2025

319 Снимка: iStock by Getty Images

Близо 100 редакционни статии в британски вестници се обявиха против действията за климата през 2025 г., рекорден показател, който разкрива мащаба на реакцията срещу "net-zero" в дясно ориентираната преса.

Критиките към политиките за "net-zero", включително разширяването на възобновяемата енергия, идват изцяло от десни вестници, най-вече The Sun, Daily Mail и Daily Telegraph.

Освен това през 2025 г. са публикувани 112 редакционни статии, повече от две седмично, съдържащи нападки срещу Ед Милибанд, което продължава силно персонализирана кампания на част от пресата срещу енергийния секретар от Лейбъристката партия.

Тези редакционни текстове, почти всички в дясно ориентирани издания, обикновено го представят като "zealot", който прокарва "costly" "agenda" за "net-zero".

В съвкупност редакционните позиции отразяват отчетлива промяна в британската политическа десница през 2025 г., когато опозиционната Консервативна партия започва да имитира твърдодясната популистка Reform UK, като категорично отхвърля целта за "net-zero", която самата тя е превърнала в закон, както и политиките, които по-рано е подкрепяла.

През 2025 г. близо 100 редакционни статии в британски вестници изразяват несъгласие с климатичните действия, повече от двойно спрямо редакционните текстове, които ги подкрепят.

Както показва графиката по-долу, 2025 г. е четвъртата поредна година с нов рекорд по критики към климатичните политики в редакционните статии.

Това е и първият случай, в който редакционните текстове, противопоставящи се на климатични мерки, надминават тези, които ги подкрепят, в рамките на 15-те години, през които Carbon Brief прави анализ.

Тенденцията демонстрира бързо отдалечаване от дългогодишния политически консенсус по темата за климатичните промени сред десните политически сили във Великобритания.

През изминалата година Консервативната партия отхвърля както целта "net-zero by 2050", която е законодателно установила през 2019 г., така и основния Climate Change Act, за чието създаване е имала ключов принос. Междувременно Reform UK се изкачва в социологическите проучвания, като обещава да премахне мерките.

Подобни позиции се затвърждават и отразяват в страниците на дясно ориентираните британски вестници, които обикновено подкрепят тези партии и влияят върху политиката им.

И всичките 98 редакционни статии, отхвърлящи климатични действия, са публикувани в десни издания, сред които The Sun, Daily Mail, Daily Telegraph, The Times и Daily Express.

За сметка на това почти всички от 46-те редакционни текста, настояващи за повече климатични действия, са в леви и центристки медии като The Guardian и Financial Times. Тези вестници имат значително по-ниски тиражи от някои от десно ориентираните заглавия.

Като цяло 81% от редакционните текстове по темата за климата, публикувани от десни вестници през 2025 г., отхвърлят климатичните мерки. Както показва графиката по-долу, това рязко се различава от ситуацията преди само няколко години, когато същите издания демонстрираха подем на ентусиазма към климатичните политики.

Този подем съвпада с консервативни правителства, водени от Тереза Мей и Борис Джонсън, които въведоха целта за "net-zero" и като цяло подкрепяха климатичните политики.

Важно е, че нито един от редакционните текстове, които през 2025 г. се противопоставят на климатични действия, не заема позиция на климатичен скептицизъм чрез поставяне под въпрос на съществуването на климатичните промени или науката зад тях. Вместо това те изразяват "response scepticism", тоест критикуват политиките, насочени към справяне с климатичните промени.

В частност вестниците атакуват "net-zero" като обобщаващо понятие за политики, които те смятат за вредни. Повечето редакционни статии, отхвърлящи климатични мерки, дори не използват думата "climate", като вместо това често говорят за "net-zero".

Показателно е, че мнозинството подкрепя и самата цел "net-zero by 2050".

Голяма част от негативното представяне от политици и медии изобразява "net-zero" като прекалено скъпо за хората във Великобритания.

Общо 87% от редакционните статии, които се противопоставят на климатични действия, посочват икономически фактори като аргумент, което е най-често използваната обосновка.

Макар част от критиките към политиките за "net-zero" да са добросъвестни, твърдението, че климатичните промени могат да бъдат спрени без намаляване на емисиите до "net-zero", е неправилно. Алтернативни политики за справяне с климатичните промени рядко се предлагат в критичните редакционни статии.

Преходът може да донесе и значими икономически ползи, дори без да се отчита доказателството, че цената на неконтролираното затопляне ще надхвърли значително цената на действията.

Паралелно с това през 2025 г. британските вестници публикуват 112 редакционни текста, които персонално атакуват секретаря по енергийна сигурност и "net-zero" Ед Милибанд.

Почти всички тези материали са в десни издания, като само The Sun публикува 51. По-голямата част от останалите са в Daily Mail, Daily Telegraph и The Times.

Тенденцията към непрестанни лични критики към Милибанд започва през миналата година в навечерието на изборната победа на Лейбъристката партия. През 2025 г. обаче тя нараства значително, както показва графиката по-долу.

Около 58% от редакционните статии, които се противопоставят на климатични действия, използват критика към климатичните застъпници като оправдание, като почти всички тези текстове споменават конкретно Милибанд.

Всъщност лейбъристкото правителство печели убедително изборите през 2024 г. с програма, която поставя "net-zero" политиките сред приоритетите си. Нерядко "targets" и "taxes" в подобни твърдения са дългогодишни политики, въведени от предишното консервативно правителство с междупартийна подкрепа.

Освен това климатичната политика на правителството не само продължава да използва много от инструментите, създадени от предходни администрации, но и е в голяма степен в съответствие с експертните доказателства и препоръки. Целта е да се ускори разширяването на чистата електроенергия и да се подхрани икономика, която разчита на нарастващи нива на електрификация, включително чрез електромобили и термопомпи.