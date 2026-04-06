Българската гора е в добро здравословно състояние, а запасът ѝ се е увеличил три пъти за последните 60 години, съобщава БТА. Това посочват от Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) по повод отбелязването за 101-ви път на Седмицата на гората, припомняйки, че горските територии заемат близо 39 процента от площта на страната.

От камарата посочват, че гората е най-сложната сухоземна екосистема, оазис на биоразнообразие. Ролята ѝ е да съхранява биоразнообразието, да подобрява водния баланс на териториите (водоохранна функция). Тя предпазва от ерозия почвата и от срутища и свлачища прилежащата инфраструктура. Създава условия за рекреация и туризъм.

Освен това е основен източник на обли дървени материали за строителството, индустрията и местното население. От гората черпим и редица други недървесни горски продукти като гъби, билки, горски плодове. Тя е надеждно убежище на дивеча. Фиксира и съхранява дългосрочно въглеродния диоксид, регулира локално климат, резервоар е на генетично разнообразие и много други.

Постигането на баланс измежду всички тези очаквани от обществото функции на горите е трудоемко, но не е невъзможно. В продължение на повече от век именно лесовъдите са ключов фактор за устойчивото стопанисване на горите, пишат от БКДМП.

От браншовата организация призовават през тази седмица да се отдаде заслужено внимание на всички лесовъди и горски работници, както и на работещите в сектора дърводобивни и транспортни фирми, осигуряващи критична инфраструктура, без която не можем да стопанисваме горите си. Към това се прибавят дървопреработвателите, които чрез продуктите си осъществяват връзката между гората и домовете на хората, както и екологичните организации, които подпомагат опазването и възстановяването на дивата природа.

БКДМП вярва, че отговорното отношение към природата и успешното развитие на бизнеса вървят ръка за ръка. Като организация, обединяваща водещи компании в дървообработващата и мебелната промишленост, Камарата има мисия да насърчава устойчивото управление на горските ресурси. Нашите членове използват суровините разумно и с мисъл за следващите поколения, заявяват от БКДМП, подчертавайки, че само здравата и добре стопанисвана гора може да бъде възобновяем ресурс.

БТА припомня, че тазгодишната Седмица на гората ще бъде отбелязана със серия от събития от 6 до 12 април , съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Мотото на тазгодишните чествания е "Традиция, знание и отговорност към гората. 100 години Университетска гора".

