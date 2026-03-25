Всяка пролет розов воал се разгръща над равнините на най-големия регион за производство на праскови в Гърция, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Цъфналите прасковени дървета създават зрелищна гледка, която привлича посетители всяка година, предимно от Гърция, но все по-често и от останалата част на Европа. "Това е нещо, което хората трябва да преживеят и видят поне веднъж в живота си, защото е огромна площ", каза Яна Пилицидоу, президент на туристическия клуб на северния град Верия. Равнината, която се простира на 170 квадратни километра, става изцяло розова, допълни още тя.

През последните няколко години туристическият клуб в града организира събития в цъфналите прасковени градини, за да отбележи повода: фотографски дейности, велосипедни обиколки и промотиране на продуктите на местните фермери. "Всяка година посрещаме пролетта с празненства на полето, канейки хората да ни посетят и да я преживеят", каза Пилицидоу.

В продължение на два уикенда хиляди посетители се разхождаха сред цъфтящите прасковени дървета около Верия, разположена на 72 километра западно от втория по големина град в Гърция Солун. "Искам хората в Холандия и Белгия да знаят какви невероятни места все още има там, освен всички места, които хората вече познават", каза Уесли ван Ейк, блогър от Холандия, който пътува из Гърция. "Например Верия. Искам да кажа, че все повече хора я опознават, но трябва да я усетите и да сте тук."

Събитията целят да популяризират региона и да подкрепят фермерите, занимаващи се с производство на праскови. "За да се случи всичко това, е необходима много упорита работа - много усилия от нас, фермерите", каза Анастасиос Халкидзис, президент на местния фермерски съюз. "Радваме се, че се провежда това красиво събитие, тази страхотна промоция на прекрасния продукт, който имаме."

Събитията са благодат за региона, като хотелските работници казват, че видимо са увеличили броя на посетителите. "Дойдох чак от Германия за това страхотно събитие, за да видя цъфтежа на прасковата, който абсолютно обожавам", каза туристката Андреа Лахнит. "Трябва да дойдете, защото е зашеметяващо, красиво и божествено. Никога преди не съм виждала нещо подобно."

Прасковените дървета в района на Верия цъфтят приблизително между средата на март и средата на април, уточнява Асошиейтед прес