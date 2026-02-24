Силна буря в североизточните щати на САЩ блокира въздушния транспорт и пътуванията, като 8000 полета бяха отменени, а други се забавиха, предаде Ройтерс.

Неблагоприятното време донесе и снеговалежи в същия район, което доведе до затваряне на пътища и отмяна на учебни занятия.

За днес се прогнозира да отпаднат около 7% от всички полети, докато вчера делът на отменените полети достигна 19%.

Въпреки лошите метеорологични условия американските авиокомпании ще се опитат да изпълнят повече полети, отбелязва Ройтерс.

Авиокомпанията "Саутуест Еърлайнс" съобщи, че от утре ще увеличи броя на полетите си, ако "метеорологичните условия позволят това да стане по безопасен начин". Превозвачът, базиран в Далас, Тексас, беше принуден вчера да отмени 7% от полетите си, което е по-нисък дял спрямо този на конкурентите му.

Най-сериозно засегната е била авиолинията "Джет Блу", която вчера е трябвало да отмени 80% от полетите си, показват данни от сайта за проследяване на въздушния трафик "Флайт Ауеър". От "Джет Блу" уточниха, че досега са отменили общо 1600 полета.

Железопътната компания "Амтрак" също анулира пътуванията на десетки влакове по линията между Бостън и Ню Йорк, както и по други маршрути в североизточната част на страната.

Властите в няколко щата разпоредиха шофьорите да се въздържат от пътувания, които не са крайно належащи, за по-продължителен период от време заради обилните снеговалежи.

