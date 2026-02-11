Фермерите съобщават за катастрофални щети по реколтата, след като бурята "Марта" връхлетя Испания и Португалия

Още по темата

Ройтерс съобщава, че фермерите в Испания са предупредили, че проливни дъждове и силни ветрове са наводнили нивите и са нанесли щети на реколтата на стойност милиони евро, докато Испания и Португалия се готвят за още по-екстремни метеорологични условия.

Агенцията добавя: "Иберийският полуостров вече преживя поредица от бури през последните седмици, които донесоха проливни дъждове, гръмотевици, сняг и силни ветрове преди пристигането на бурята Марта в събота...

Повече от 11 000 души бяха принудени да напуснат домовете си в южния испански регион Андалусия, а близо 170 пътища бяха затворени в цяла Испания и железопътният транспорт в Португалия беше прекъснат.

Португалското министерство на земеделието съобщи в петък, че според предварителни оценки загубите в селскостопанския и горския сектор възлизат на около 750 млн. евро (890 млн. долара) поради бурите, които се очаква да се засилят в следващите дни.

 

ИЗБРАНО
Ето с какви оръжия са разполагали Ивайло Калушев и последователите му (галерия) Днес
Ето с какви оръжия са разполагали Ивайло Калушев и последователите му (галерия)
48377
Една черна дъска и стотици обяснения в любов Лайф
Една черна дъска и стотици обяснения в любов
7993
Изключително! Лора Христова ни върна на олимпийския подиум в биатлона! Корнер
Изключително! Лора Христова ни върна на олимпийския подиум в биатлона!
20826
Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл" Бизнес
Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"
2908
Европа се готви за изстрелването на най-мощната си ракета носител (снимки) IT
Европа се готви за изстрелването на най-мощната си ракета носител (снимки)
6706
Как се ражда "Брънч за начинаещи": Яна Титова за риска, доверието и комедията Impressio
Как се ражда "Брънч за начинаещи": Яна Титова за риска, доверието и комедията
2257
Самоукият летец милионер, който промени британската авиация Trip
Самоукият летец милионер, който промени британската авиация
889
Няколко ястия, с които можете да се храните само два пъти на ден Вкусотии
Няколко ястия, с които можете да се храните само два пъти на ден
620
Кои зодии не могат да забравят стари любови? Zodiac
Кои зодии не могат да забравят стари любови?
1123