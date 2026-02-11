Катастрофални щети по реколтите в Испания и Португалия от бурята "Марта"
Иберийският полуостров вече преживя поредица от бури през последните седмици
Фермерите съобщават за катастрофални щети по реколтата, след като бурята "Марта" връхлетя Испания и Португалия
Ройтерс съобщава, че фермерите в Испания са предупредили, че проливни дъждове и силни ветрове са наводнили нивите и са нанесли щети на реколтата на стойност милиони евро, докато Испания и Португалия се готвят за още по-екстремни метеорологични условия.
Агенцията добавя: "Иберийският полуостров вече преживя поредица от бури през последните седмици, които донесоха проливни дъждове, гръмотевици, сняг и силни ветрове преди пристигането на бурята Марта в събота...
Повече от 11 000 души бяха принудени да напуснат домовете си в южния испански регион Андалусия, а близо 170 пътища бяха затворени в цяла Испания и железопътният транспорт в Португалия беше прекъснат.
Португалското министерство на земеделието съобщи в петък, че според предварителни оценки загубите в селскостопанския и горския сектор възлизат на около 750 млн. евро (890 млн. долара) поради бурите, които се очаква да се засилят в следващите дни.