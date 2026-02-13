Силна буря във Франция взе жертва
По данни от сутринта около 850 000 домакинства в Южна Франция са били без ток
Един човек загина по време на силна буря във Франция, а стотици хиляди домакинства останаха без електрозахранване, съобщи ДПА.
Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви днес, че смъртният случай е станал през нощта в Югозападна Франция. По информация на медиите става въпрос за шофьор на камион, чийто автомобил е бил ударен от падащи клони.
По данни от сутринта около 850 000 домакинства в Южна Франция са били без ток, съобщи електроразпределителната компания "Енеди" пред френски медии.
Силни ветрове бяха регистрирани и на испанския остров Майорка, който е популярна туристическа дестинация.
В пет френски региона е обявено най-високото ниво на предупреждение за буря, червен код. През нощта са отчетени пориви до 160 километра в час, което е довело до нарушения в разписанието на влаковете.
В испанската област Каталуния, където се намира Барселона, властите също обявиха червен код заради силните ветрове и като превантивна мярка затвориха училищата. Според службата за гражданска защита паднало дърво е причинило тежко нараняване на човек, а няколко железопътни и пътни участъка временно са били блокирани от повалени дървета.
На Майорка в някои планински райони вятърът е достигнал 150 километра в час, заяви метеорологичната служба AEMET. Няма данни за жертви или за сериозни щети.