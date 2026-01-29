Бурята "Кристин", която връхлетя Португалия през нощта, е причинила смъртта на най-малко четирима души в района на Лисабон и в централната част на страната, сочат актуализирани данни на спасителните служби, цитирани от Франс прес.

Сред първите загинали е мъж от предградие на Лисабон, чийто автомобил е бил смачкан от дърво, изкоренено от силния вятър. Втори мъж е починал в окръг Лейрия, след като върху него е паднала "метална конструкция", съобщиха от гражданската защита в първоначалната си сводка.

По-късно Националната служба за гражданска защита информира за още две жертви в община Лейрия.

Преминаването на бурята "Кристин" е било съпроводено от проливни дъждове и пориви на вятъра до 150 км/ч, което е довело до значителни щети, най-вече в района на Лисабон и в централните части на страната.

Бурята е повалила и изкоренила дървета, нанесла е поражения по инфраструктурата и е предизвикала наводнения, заяви Даниела Фрага, заместник-началник на националните операции към Националната служба за гражданска защита. По думите ѝ до средата на деня са регистрирани около 3000 инцидента.

"Поради мащаба на явлението ще отнеме известно време, преди да може да се определи окончателният размер на щетите", каза тя.

В ранните часове тази сутрин без електрозахранване са останали близо 850 000 домакинства или обществени институции, като през деня този брой е намалял.

Множество пътища са били затворени или частично непроходими, включително основната магистрала, която свързва Лисабон със северната част на страната, а на места е бил нарушен и железопътният транспорт. Няколко общини са взели решение да затворят училищата, посочва АФП.

