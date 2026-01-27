Броят на жертвите от зимната буря в САЩ вече достигна 30, като сред тях са 7 души, загинали при самолетна катастрофа в неделя вечерта. Междувременно милиони американци се опитват да се справят с последиците от арктическия студ, който тази сутрин остави над 530 000 домакинства без електричество, съобщи Франс прес.

Още по темата

Очаква се през следващите дни температурите да се понижат още заради полярен вихър, въздушна маса, която обичайно циркулира над Северния полюс, но се е спуснала на юг, най-вече над северните части на страната. Там усещаната температура може да достигне минус 45 градуса по Целзий.

Интензивни снеговалежи, над 30 сантиметра в около 20 американски щата, доведоха до прекъсвания в електроснабдяването.

По данни на специализирания сайт poweroutage.us тази сутрин малко над 530 000 потребители все още бяха без ток, основно в южните части на САЩ, в щатите Мисисипи и Тенеси, където ледът е прекъснал електропроводи.

В Тенеси са засегнати над 175 000 души, а в Мисисипи повече от 140 000. В щата Луизиана близо 100 000 потребители също са без електричество.

"Прекъсванията на електроснабдяването може да продължат още няколко дни, тъй като властите се затрудняват да възстановят щетите (от бурята). Повечето от тези райони нямат нито средствата, нито ресурсите, необходими за справяне такива събития, тъй като не са свикнали с тях", каза пред AФП метеорологът Алисън Санторели.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
74298
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9637
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4302
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3592
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11952
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2705
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2988
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1099
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1576
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
917