Броят на жертвите от зимната буря в САЩ вече достигна 30, като сред тях са 7 души, загинали при самолетна катастрофа в неделя вечерта. Междувременно милиони американци се опитват да се справят с последиците от арктическия студ, който тази сутрин остави над 530 000 домакинства без електричество, съобщи Франс прес.

Очаква се през следващите дни температурите да се понижат още заради полярен вихър, въздушна маса, която обичайно циркулира над Северния полюс, но се е спуснала на юг, най-вече над северните части на страната. Там усещаната температура може да достигне минус 45 градуса по Целзий.

Интензивни снеговалежи, над 30 сантиметра в около 20 американски щата, доведоха до прекъсвания в електроснабдяването.

По данни на специализирания сайт poweroutage.us тази сутрин малко над 530 000 потребители все още бяха без ток, основно в южните части на САЩ, в щатите Мисисипи и Тенеси, където ледът е прекъснал електропроводи.

В Тенеси са засегнати над 175 000 души, а в Мисисипи повече от 140 000. В щата Луизиана близо 100 000 потребители също са без електричество.

"Прекъсванията на електроснабдяването може да продължат още няколко дни, тъй като властите се затрудняват да възстановят щетите (от бурята). Повечето от тези райони нямат нито средствата, нито ресурсите, необходими за справяне такива събития, тъй като не са свикнали с тях", каза пред AФП метеорологът Алисън Санторели.