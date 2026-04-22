В следващите няколко дни времето постепенно и отчасти ще се подобрява, но ще има и ветровити периоди, както и предимно слаби краткотрайни превалявания.

През днешния ден в голяма част от страната ще бъде облачно, хладно, с превалявания от дъжд.Те ще бъдат от краткотраен характер на много места, с прекъсвания и не толкова съществени, Изключение ще прави Рило-Родопската област и прилежащите и части, където ще има по-съществени количества. Отново може и да прегърми локално.

Максималните температури ще са в широк диапазон, от 8-10 на места в източните райони и високите западни полета, до 17-18 в западната част на Дунавската равнина, където облаците вече се разкъсват и ще има и условно слънчеви интервали. 

През нощта облачността ще бъде значителна, намаляваща постепенно от север на юг. Превалявания от дъжд ще има на отделни места в югозападните райони. Минималните температури утре сутрин ще бъдат от 2 до 7 градуса.

През деня облачността ще бъде променлива. Краткотрайни превалявания, предимно слаби, се очакват около Стара планина, а по-късно и на места в Южна България. До вечерта явленията ще стихват навсякъде, Ще се появи вятър от северозапад, в Дунавската равнина - до умерен. Максималните температури ще са от 13 до около 19 градуса.

В Европа над западните и централни райони ще бъде слънчево, а температурите, под влияние на все по-силното пролетно слънце ще добавят по няколко градуса към днешните си стойности. По-хладно остава в някои части на Балканите, както и на североизток, в европейските части на Русия.

У нас до края на седмицата температурите денем ще се повишават, макар с по градус-два на ден и в низините ще бъдат до и около 20 градуса на места. По-хладно ще остава в полупланинските райони и високите западни полета. 

В петък и неделя ще бъде ветровито, а до края на седмицата и понеделник краткотрайни превалявания ще има само  на отделни места и няма да бъдат значителни като цяло.

