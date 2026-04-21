Значителни валежи ще паднат на юг и на места на изток, в планините ще вали и сняг

235 Снимка: iStock by Getty Images

С усилване на вятъра от северозапад в момента над страната започва да нахлува по-хладен въздух от северните ширини на континента. Ще започнат валежи от дъжд, които първоначално ще обхващат западните и югозападни райони, а впоследствие - по-голямата част от страната, с изключение само на поречието на река Дунав и прилежащите ниски части на Дунавската равнина. На юг, изток и около планините на места валежите ще са съществени, придружени и от гръмотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър. Температурите след обяд ще са от 8 до 14 градуса в повечето места, но по високите полета е възможно да остават по-ниски. По-високи, докъм 18 градуса, ще достигнат те на северозапад, където след обяд облачността ще се разкъсва частично и ще има и слънчеви интервали.

През нощта ще бъде облачно, по поречието на Дунав ще духа слаб вятър от североизток. Дъжд ще превалява на места в южните и източни райони. Минималните температури ще бъдат от 4 до 8 градуса.

През деня утре облачността ще бъде по-често значителна, с по-съществени разкъсвания на северозапад след обяд. Ще превалява дъжд, по-съществени валежи ще има около планините в южните райони и на места на североизток. След обяд температурите ще достигнат 9 до 14 градуса, в северозападните райони - няколко градуса по-високи. В Северна България ще духа слаб вятър от север, а на северозапад - временно умерен от северозапад,

Утре по-голямата част от континента ще се радва на слънчево време, с по-хладни утрини, но приятни пролетни температури през деня. Това е заради влиянието на мощния антициклон на име Ули, който е завладял цяла Западна и Централна Европа, определяйки слънчевото време там. По покрайнините му, както и у нас, на Балканите, е по-често облачно, а у нас - и по-хладно, с превалявания. В следващите дни ще започне бавно, но постепенно подобрение на времето. На картата можете да видите значителното по големина барично образувание с център над Северния Атлантик:

DWD

Именно на него дължим развалянето на времето у нас. Антициклоните носят хубаво и слънчево време през топлото полугодие, евентуално с по-хладни утрини, но по периферията си те насочват въздушните потоци по посока на часовниковата стрелка. Видно от картата, Балканите са в югоизточната му периферия и към нас се спускат хладни въздушни маси с произход студените северни части и акватории на континента.

У нас в четвъртък и петък остава доста ветровито, особено в низините. Минималните температури в котловините по принцип ще бъдат близо до опасните параметри за слана, но в повечето места дори там вятърът или някаква облачност в повечето случаи няма да позволяват такива масови явления. За низините подобна опасност почти няма: ще бъде ветровито и двата дни, особено в четвъртък. Минималните температури в страната ще са от около 3-4 до 7-8 градуса в повечето места. Дневните много бавно ще тръгнат нагоре: в четвъртък от 11-12 до 17-18, а в петък - с още градус-два нагоре и в някои западни части на двете низини ще доближат 20 градуса, има шанс и да ги стигнат. Валежите в четвъртък ще спират почти навсякъде, като са възможни само кратки незначителни превалявания около планините,

Заради динамиката на атмосферните процеси около нас, прогнозата за събота и неделя като цяло е за време, подобно на това от петък, с подобни или малко по-високи температурни интервали. Очаквайте конкретика за това в следващите дни.