Най-високи температури ще имаме в понеделник, от вторник отново застудява, а в средата на седмицата е възможен и мраз

Дъждовният период е към края си и от утре-вдругиден започва по-топъл и слънчев период.

До края на днешния ден ще остава облачно, с превалявания от дъжд, в планините от сняг. В повечето места температурите ще са около 10 градуса.

През нощта ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд. Температурите в началото на деня ще бъдат от 5 до 10 градуса. В началото на съботния ден ще бъде предимно облачно, на места с превалявания, които ще бъдат с прекъсвания и от краткотраен тип. С напредване на деня облачността на север и изток ще се разкъсва и намалява. Дневните температури ще са от 13 до 19 градуса, в котловините на запад малко по-ниски. Вятърът ще бъде слаб от север и северозапад.

В неделя ще има променлива облачност, намаляваща в Дунавската равнина и Тракия до незначителна. Слаби краткотрайни валежи ще има само на места около планините и на югоизток. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Повишението на температурите ще продължи и след обяд те ще достигнат 15 до 21 градуса.

В понеделник ни очаква приятно пролетно време, с минимални температури от 2 до 8 и дневни от 18 до 23 градуса. Ще има незначителна облачност, а в низините ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Валежи са малко вероятни.

За съжаление на мнозина и това подобрение на времето ще бъде за кратко.

Във вторник и сряда северозападният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и през страната ще премине студен атмосферен фронт. Минималните температури ще бъдат от 7 до 12, но дневните ще се понижават и след обяд ще бъдат от 13 до 18, а в Североизточна България и по Северното Черноморие - от 8 до 12 градуса. Вятърът от северозапад ще бъде умерен и временно силен, особено по поречието на Дунав.

В сряда краткотраен дъжд ще превали в северните райони, а след обяд - в югоизточната половина на страната, а в четвъртък - на места на изток и особено в крайните южни планински части. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса.

В четвъртък облачността ще бъде променлива, като ще има и слънчеви часове, главно на северозапад и в низините. Вятърът от запад-северозапад ще бъде до умерен. Дъжд ще превали около планините и в Североизточна България. Температурите ще се понижат още и ще бъдат от около 10 до 15-16 градуса. Минималните сутринта ще бъдат от около нула, минус 1 до 5 градуса - в някои места е възможен мраз.