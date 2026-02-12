Снимка: БТА/AP
Двадесет загинали при преминаване на циклона в Мадагаскар, съобщават власти
Причината е преминаващ над острова тропически циклон
Най-малко 20 души са загубили живота си в Мадагаскар след преминаването на циклона "Гезани", който връхлетя с пълна сила Тоамасина, втория по големина град в страната, съобщиха мадагаскарските власти, цитирани от Франс прес.
В пристанищния град с население 400 000 души пориви на вятъра, достигащи 250 км/ч, нанесоха тежки разрушения.
По данни на Националната служба за управление на кризи, причинени от бедствия и катастрофи, 15 души са обявени за безследно изчезнали, а 33 са ранени.
