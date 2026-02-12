Има риск и от високи вълни по бреговете на Западна Сардиния, Сицилия и Калабрия.

66 Снимка: AP/БТА

Проливни дъждове и бурни ветрове се очакват в Италия от днес до петък, след което ще последва леденостуден фронт, предаде АНСА, като се позова на националната метеорологична служба. Заради резкия спад на температурите през уикенда на много места се очакват и снеговалежи. Информацията е цитирана от БТА.

В следващите часове Калабрия и Сицилия ще бъдат изложени на най-голям риск, като там се очакват бурни ветрове и локални градушки, предупреждават метеоролозите. Дъжд ще вали и по Тиренското крайбрежие, а силен снеговалеж ще има във Вале Д'Аоста.

Утре лошото време ще продължи, като бури ще има вече и в Сардиния.

Има риск и от високи вълни по бреговете на Западна Сардиния, Сицилия и Калабрия.

В петък времето ще се успокои, точно преди леденостуден фронт да нахлуе в страната през уикенда.