161 Снимка: БТА

Според скорошно изследване изборът на "най-евтините" варианти на здравословни храни може да намали емисиите от храненето с една трета. Освен по-ниските емисии, хранителните режими, изградени от нискобюджетни и здравословни продукти, биха стрували приблизително една трета от цената на диета, съставена от най-консумираните храни във всяка страна.

Проучването, публикувано в Nature Food, сравнява цените и емисиите, свързани с 440 местни хранителни продукта в 171 държави. Авторите посочват няколко групи храни, които са едновременно евтини и с ниски емисии, сред тях бобови култури, ядки и семена, както и масла и мазнини. В тази категория попадат и някои от най-често консумираните продукти, като пшеница, царевица, бял боб, ябълки, лук, моркови и дребна риба.

Един от водещите автори коментира пред Carbon Brief, че макар маркетингът на храни да е наложил представата, че екологичното хранене е "много изискано и скъпо", резултатите показват, че подобни режими са постижими и чрез евтини, всекидневни храни. Междувременно друго изследване в Nature Food установява, че промяна в политики, които намаляват данъците върху месните продукти в ЕС, би могла да понижи хранително обусловените емисии с до 5.7%.

Изследването дефинира здравословна диета чрез "healthy diet basket" (HDB), стандарт, основан на хранителни насоки, който включва разнообразие от групи храни и необходимите нутриенти за дългосрочно здраве. На база данни за локално налични продукти и бази данни за емисиите по вид храна, авторите оценяват разходите и емисиите на парникови газове за 440 продукта, нужни за здравословни режими в 171 страни.

Разгледани са три различни здравословни диети: една с най-консумираните продукти, една с най-евтините продукти и една с продуктите с най-ниски емисии. Всеки от тези режими е конструиран по държави, като се отчитат цена, емисии, наличност и модели на потребление.

Установено е, че здравословна диета, съставена от най-често консумираните храни във всяка страна, като говеждо, пилешко, свинско, мляко, ориз и домати, води средно до 2.44 килограма CO2-еквивалент (kgCO2e) и струва $9.96 (£7.24) по цени за 2021 г., на човек на ден. За разлика от това, здравословна диета с най-евтините локално налични храни във всяка страна, като банани, моркови, дребна риба, яйца, леща, пилешко и касава, генерира 1.65kgCO2e и струва $3.68 (£2.68). Това е приблизително една трета от емисиите и една трета от разхода на диетата с най-консумираните продукти.

За сравнение, здравословна диета, базирана на продуктите с най-ниски емисии, като овес, риба тон, сардини и ябълки, би отделяла едва 0.67kgCO2e, но цената ѝ би била почти двойна спрямо най-евтината диета, $6.95 (£5.05). Според проучването това показва компромисите между достъпност и устойчивост, като едновременно с това подсказва, че най-евтините храни често са и с по-ниски емисии.

Д-р Елена Мартинес, изследовател на хранителните системи в Tufts University и един от водещите автори, обяснява пред сайта Carbon Brief, че това по принцип е така, защото по-евтиното производство обикновено използва по-малко изкопаеми горива и изисква по-малко промени в земеползването, което също намалява емисиите.

Игнасио Дрейк е координатор по фискални и икономически политики в Colansa, организация, която насърчава здравословното хранене и устойчивите хранителни системи в Латинска Америка и Карибите. Дрейк, който не е участвал в изследването, казва пред Carbon Brief, че то е "стъпка напред" спрямо предишни разработки за здравословни диети. Той допълва, че проучването "интегрира и консолидира" по-ранни анализи на други екипи, като Световната банка и Организацията на ООН за прехрана и земеделие.

Анализът обхваща шест хранителни групи: храни от животински произход, масла и мазнини, плодове, бобови култури (както и ядки и семена), зеленчуци и нишестени основни продукти. Храните от животински произход, като месо и млечни продукти, обикновено са групата с най-високи емисии и най-висока цена. В рамките на тази група говеждото се оказва с най-големи разходи и емисии, докато дребната риба, например сардините, е с най-ниски емисии. Млякото и птиците са сред най-евтините продукти за здравословна диета.

Проучването добавя, че нишестените основни продукти също допринасят значително за емисиите, тъй като заемат голям дял от калориите на повечето хора. Емисиите от плодове, зеленчуци, бобови култури и масла са по-ниски в сравнение с тези от храни от животински произход.

Други изследвания и доклади също моделират здравословни и устойчиви диети и макар да не изключват храни от животински произход, ограничават тяхната консумация. Скорошно проучване оценява, че трансформация на глобалната хранителна система, включително диета, известна като "planetary health diet", основана на намаляване на месото, млечните продукти и захарта и увеличаване на растителните храни, наред с други действия, може да помогне за ограничаване на повишаването на глобалната температура до 1.85C до 2050 г.

Последният доклад на комисията EAT-Lancet установява, че глобален преход към по-здравословни режими би могъл да намали не-CO2 емисиите от земеделието, като метан и диазотен оксид, с 15%. Докладът препоръчва увеличаване на производството на плодове, зеленчуци и ядки с две трети и едновременно намаляване на производството на месо от животновъдството с една трета.

Д-р Соня Родригес, ръководител на отдела по храна, култура и околна среда в Националния институт за обществено здраве на Мексико, посочва, че за разлика от по-ранни изследвания, които проектират идеални сценарии, новото проучване оценява и реални ситуации и предлага "глобален поглед" върху разходите и емисиите на диетите в различни държави.

Проучването отбелязва, че с увеличаване на доходите хората повишават и потреблението на скъпи храни. В същото време се добавя, че част от хората с високи доходи, които могат да си позволят здравословни диети, често консумират други видове храни по причини като предпочитания, време и разходи за готвене.

Изследването подчертава, че почти една трета от населението на света, около 2.6 милиарда души, не може да си позволи достатъчно продукти, необходими за здравословна диета. В страните с ниски доходи, основно в субсахарска Африка и Южна Азия, 75% от населението не може да си позволи здравословен режим, посочва проучването. В държави със средни доходи, като Китай, Бразилия, Мексико и Русия, повече от половината от населението може да си позволи подобна диета.

За да се подобри потреблението на здравословни, устойчиви и достъпни храни, авторите препоръчват промени в хранителните политики, повишаване на наличността на храни на местно ниво и замяна на продукти с високи емисии. Мартинес предлага и въвеждане на системи за етикетиране с информация за екологичния отпечатък и хранителното качество на продуктите. Тя добавя: "Нуждаем се от стратегии, които надхвърлят само намаляването на цената на диетите, за да накараме хората да се хранят по благоприятен за климата начин."

Дрейк отбелязва, че публични и финансови политики могат да подпомогнат ограничаването на консумацията на нездравословни и неустойчиви храни, като данъци върху нездравословните продукти и подсладените напитки. По думите му това би довело до по-добри здравни резултати за държавите и би освободило публични ресурси за други мерки, като субсидии за производството на здравословна храна.

Отделно, друго скорошно изследване в Nature Food разглежда данъци конкретно върху месните продукти, за които в 22 държави членки на ЕС се прилага намалена ставка на данък добавена стойност (ДДС). Според него облагането на месото със стандартната ставка на ДДС може да намали парниковите газове, свързани с храненето, с 3.5-5.7%. Проучването посочва още, че подобна мярка би имала положителни ефекти и върху използването на вода и земя, както и върху загубата на биоразнообразие.