До края на деня днес ще остане облачно, а дъжд ще превалява над по-голямата част от страната, освен над северозападните и част от западните райони. Значителни валежи ще има на места на юг и изток, а в района на София съществени валежи няма да има. По високите части на планините ще вали сняг. Дневните температури ще бъдат от 5 до 11 градуса.

Над Европа остава предимно облачно в повечето райони. Дъжд ще превалява в западните части, както и у нас, на Балканите, като на места валежите ще са значителни. Дори на североизток валежите ще са от дъжд и сняг, а температурите там вече ще бъдат около нулата.

През нощта валежите ще спират от запад на изток, последно ще спрат и в източните райони, а облачността от запад ще намалява временно до незначителна. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен западен вятър. Минималните температури в повечето райони ще бъдат от около 1 до 6 градуса. 

През деня в събота вятърът ще отслабва, а впоследствие ще се ориентира от изток и югоизток. Облачността от запад отново ще се увеличава и привечер на места в западните райони ще превали дъжд. Температурите след обяд ще са от 11 до 17 градуса.

В неделя ще бъде топло, но динамично, ветровито и дъждовно. Минималните температури ще бъдат от 6 до 11, а дневните от 13 до 18 градуса. Ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като в някои райони валежите ще бъдат интензивни, макар сравнително краткотрайни. Възможни са и гръмотевици. До ранния следобед над източните райони ще духа силен и бурен южен вятър - опасно време.

В понеделник с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижат. минималните ще бъдат от 1 до 7, а дневните от 8 до 13 градуса. Дъжд ще превали на места в южните и източни райони. Вятърът от запад-северозапад постепенно ще отслабва след обяд.

 Във вторник ще бъде отново облачно, динамично и дъждовно. Минималните температури ще са от 2 до 7, а дневните няма да се повишат съществено и ще са най-често от 3 до 10-11 градуса. Ще бъде облачно, с повсеместни валежи от дъжд и сняг.  В низините валежите ще са предимно от дъжд, а в планините и високите полета - от сняг. По-късно привечер и през нощта срещу сряда валежите и на североизток ще преминават в сняг и в Лудогорието, както и в Предбалкана ще се образува снежна покривка. Такава, макар и тънка и за кратко, е възможна и в района на София, но подробности за това очаквайте с приближаването на процеса.

В сряда облачността ще намалява до незначителна, но ще бъде ветровито и дискомфортно. Ще духа силен, в Дунавската равнина - до бурен западен вятър. Той ще държи температурите номинално сравнително високи, но субективно усещането ще бъде за студено време. Сутринта стойностите ще са от около минус 1 в местата със снежна покривка на североизток и високите полета до 4-5 градуса. След обяд на фона на ветровито време, все по-високото февруарско слънце ще повиши температурите до 5-11 градуса в повечето места. По високите полета и на североизток ще остава с няколко градуса по-студено. 

В четвъртък ни очаква време с променлива до незначителна облачност. Минималните температури слабо ще се понижат, а дневните - повишат, съответно от около минус 3 до плюс 2 и от 5 до 13 градуса. Още сутринта вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. 

Според предварителните прогнози, в петък затоплянето ще продължи. 

 

