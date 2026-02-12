Предупреждение за опасност от най-висока степен, "червен код", е в сила от днес до петък за териториалните единици Ахая и Илия в северозападната част на полуостров Пелопонес, Южна Гърция, заради риск от наводнения вследствие на очакваните проливни валежи, съобщи телевизия Скай, позовавайки се на Главния секретариат за гражданска защита.

Според извънреден бюлетин на гръцката Национална метеорологична служба до петък в страната се очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и силни ветрове.

Прогнозата сочи, че атмосферните явления ще бъдат най-силно изразени на много места по южното крайбрежие на Йонийско море, в западната част на Централна Гърция, на Пелопонес, Крит, Цикладските острови, в източната част на Егейско море и в Додеканезите.

