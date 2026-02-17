 

Още по темата

Френското правителство публикува нова 10-годишна енергийна стратегия, която "залага силно" на ядрената енергия за преход от изкопаемите горива, според Агенция Франс Прес.

Агенцията обяснява, че планът предвижда по-голямо използване на 57-те атомни електроцентрали в страната до 2035 г., както и строителството на шест нови, което бележи "обръщане" на предишния план, който предвиждаше затварянето на 14 реактора.

Reuters обяснява, че новата стратегия намалява френските цели за строителство на соларни и вятърни електроцентрали, особено на сушата. Добавя се, че законът, известен като PPE, ще бъде "приет с указ [днес] след почти три години на остри спорове между законодателите".

Bloomberg казва, че планът "се очаква да проправи пътя на правителството да възобнови търговете за субсидии за проекти за възобновяема енергия". Въпреки това, медията добавя, че бъдещето на плана "може да бъде краткотрайно", ако крайната дясна партия "Национален фронт", която се противопоставя на възобновяемите енергийни източници, спечели президентските избори през следващата година.

 

 

ИЗБРАНО
Мъжът, открил телата в хижа "Петрохан", е напуснал България Днес
Мъжът, открил телата в хижа "Петрохан", е напуснал България
41767
Почина кинолегендата Робърт Дювал Лайф
Почина кинолегендата Робърт Дювал
13707
Фаворитът хвана гората, а Швейцария спечели първо злато от 78 г. в мъжкия слалом Корнер
Фаворитът хвана гората, а Швейцария спечели първо злато от 78 г. в мъжкия слалом
18111
България и Гърция планират общо бъдеще на голяма бизнес среща в София Бизнес
България и Гърция планират общо бъдеще на голяма бизнес среща в София
8500
Срина се социалната мрежа "Екс" IT
Срина се социалната мрежа "Екс"
4732
10 милиона евро загуби за Лувъра от билетни измами Impressio
10 милиона евро загуби за Лувъра от билетни измами
1160
Луксът има цена: Малко известен неврологичен синдром поразява круизните пътешественици Trip
Луксът има цена: Малко известен неврологичен синдром поразява круизните пътешественици
3297
Може ли менютата да подтикват клиентите да харчат повече, без да го осъзнават Вкусотии
Може ли менютата да подтикват клиентите да харчат повече, без да го осъзнават
649
Кои са зодиакалните знаци с най-голяма сила на духа и воля? Zodiac
Кои са зодиакалните знаци с най-голяма сила на духа и воля?
1408