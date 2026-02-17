Франция залага на ядрената енергия, за да намали вноса на изкопаеми горива
Планът предвижда създаването на 6 нови АЕЦ
Още по темата
Френското правителство публикува нова 10-годишна енергийна стратегия, която "залага силно" на ядрената енергия за преход от изкопаемите горива, според Агенция Франс Прес.
Агенцията обяснява, че планът предвижда по-голямо използване на 57-те атомни електроцентрали в страната до 2035 г., както и строителството на шест нови, което бележи "обръщане" на предишния план, който предвиждаше затварянето на 14 реактора.
Reuters обяснява, че новата стратегия намалява френските цели за строителство на соларни и вятърни електроцентрали, особено на сушата. Добавя се, че законът, известен като PPE, ще бъде "приет с указ [днес] след почти три години на остри спорове между законодателите".
Bloomberg казва, че планът "се очаква да проправи пътя на правителството да възобнови търговете за субсидии за проекти за възобновяема енергия". Въпреки това, медията добавя, че бъдещето на плана "може да бъде краткотрайно", ако крайната дясна партия "Национален фронт", която се противопоставя на възобновяемите енергийни източници, спечели президентските избори през следващата година.