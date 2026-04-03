Лоши са условията за туризъм в планините заради намалена видимост, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

На повечето места има мъгла и разкъсана облачност. Нова снежна покривка около 30 сантиметра се е образувала над 1800 метра височина, допълниха от планинската служба.

Условията извън пистите не са подходящи за ски спортове. Съоръженията по всички курорти работят, освен на Картала.

От ПСС съветват туристите да проверяват за лавинна опасност, защото за днес тя е много висока.

През изминалото денонощие екипите на ПСС са помогнали на изгубил се в района на Къркъмските езера в Пирин. Спасителите са организирали акция за намирането му и извеждането му до безопасно място.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно и с валежи от дъжд, над около 1800 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 2°.

ИЗБРАНО
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16845
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4269
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7139
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6418
Екипажът на "Артемис II" напусна земната орбита и пое към Луната (снимки) IT
Екипажът на "Артемис II" напусна земната орбита и пое към Луната (снимки)
6919
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5850
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1847
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3421
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3242
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
837