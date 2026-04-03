ПСС на БЧК предупреждава за мъгла, нов сняг и много висок лавинен риск

Лоши са условията за туризъм в планините заради намалена видимост, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места има мъгла и разкъсана облачност. Нова снежна покривка около 30 сантиметра се е образувала над 1800 метра височина, допълниха от планинската служба.

Условията извън пистите не са подходящи за ски спортове. Съоръженията по всички курорти работят, освен на Картала.

От ПСС съветват туристите да проверяват за лавинна опасност, защото за днес тя е много висока.

През изминалото денонощие екипите на ПСС са помогнали на изгубил се в района на Къркъмските езера в Пирин. Спасителите са организирали акция за намирането му и извеждането му до безопасно място.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно и с валежи от дъжд, над около 1800 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 2°.