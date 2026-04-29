Гръмотевични бури връхлетяха американския щат Тексас, като събаряха покриви и цели постройки, а отломки летяха във въздуха, в резултат от което най-малко двама души са в болница, предаде Асошиейтед прес.

Щети бяха нанесени на много домове и предприятия, а семейства бяха евакуирани от Минерал Уелс, малък град в Тексас. Двама души бяха откарани в болница, а други с леки наранявания бяха прегледани на място, заяви Райън Дън, началник на градската противопожарна служба. Засега няма съобщения за жертви или изчезнали хора, уточнява АП.

Дън предупреди хората да стоят далеч от индустриалната зона, защото има "големи щети и големи опасности, които са навсякъде по пътищата".

Преди дни торнадо отне живота на най-малко двама души в северната част на щата Тексас и принуди поне 20 семейства да напуснат домовете си.

Бурите са се придвижили през Тексас към щатите Арканзас и Мисисипи, съобщи Националната метеорологична агенция на САЩ. Те могат да доведат до градушка със зърна с диаметър над 5 сантиметра, разрушителни ветрове и дори торнадо, посочи агенцията.

В Минерал Уелс, където улиците бяха осеяни с паднали дървета и отломки от разрушения, бе обявено бедствено положение. Градът въведе вечерен час от 22:00, който се очаква скоро да бъде отменен, докато властите продължават да оценяват щетите, посочи Тим Денисън, началник на полицията в града.

Длъжностните лица насочваха всички, които се нуждаеха от помощ, към местната гимназия, където е установен пункт на Червения кръст, отбелязва АП.

Компанията "Вентаматик", производител на вентилатори и вентилация в Минерал Уелс, заяви, че няма да работи днес "поради сериозни щети и опасности за сигурността, включително свалени електропроводи". Фирмата обяви на уебсайта си, че всички нейни служители са били евакуирани преди бурята и са невредими.

